Examinaran la salut mental del terrorista de Nova Zelanda

L'autor de l'atemptat contra dues mesquites a Nova Zelanda, l'australià Brenton Tarrant, haurà de sotmetre's a diversos exàmens per establir en quin estat de salut mental es troba i determinar fins a quin punt comptava amb plenes facultats quan va cometre l'atac que va provocar la mort de 49 persones.

Aquestes proves també marcaran el judici que Tarrant ha d'afrontar per 50 càrrecs d'assassinat i 39 per temptativa d'assassinat.

Ha sigut el jutge Cameron Mander qui ha ordenat que s'avaluï l'estat de salut mental de Tarrant, que aquest divendres ha comparegut per videoconferència des d'una presó d'Auckland davant el Tribunal Superior de Christchurch. El 14 de juny ho haurà de tornar a fer, i abans d'aquesta cita s'haurien d'haver enllestit els exàmens.

Mander ha recalcat que les avaluacions formen part dels procediments habituals per determinar si l'acusat és apte per fer front al procés, i que aquestes avaluacions no afectaran el dret d'un judici just.

Un judici polèmic

Tarrant va comparèixer per segona vegada davant del jutge després d'una primera compareixença davant el tribunal de Christchurch, un dia després de l'assalt armat contra les mesquites d'Al Noor i Linwood.

L'acusat va poder veure el jutge i els advocats, i escoltar les seves deliberacions a través d'un circuit tancat de televisió que va evitar mostrar imatges de la zona de públic de la sala, on es trobaven desenes de familiars de les víctimes.

"No va expressar cap emoció. No vaig veure cap emoció a la seva cara", va dir Tofazzal Alam, un supervivent de l'atac que va perdre diversos amics en l'assalt, en declaracions recollides pel portal de notícies 'Stuff'.

Durant la vista, el magistrat va esmenar un càrrec inicial d'assassinat al confirmar que la dona que s'havia identificat com a víctima està viva, i va suprimir les identitats de les 39 persones vinculades a les acusacions de temptativa d'assassinat, que van ser substituïdes per codis alfanumèrics.

També es va conèixer que Tarrant, que havia declarat la seva intenció de defensar-se a si mateix després de rebutjar els serveis del seu primer advocat d'ofici, serà representat legalment per Shane Tait i Jonathan Hudson.

La presència dels lletrats mitiga el temor expressat per diversos experts que el judici fos utilitzat per l'acusat com una plataforma per propagar la seva ideologia extremista, recollida en un manifest de 70 pàgines publicat a les seves xarxes socials instants abans de l'atemptat.

A la sortida de la vista, el fill d'una de les víctimes, Yama Nabi, va declarar a la premsa que el judici "no tornarà els nostres éssers estimats" però que espera que tanquin l'acusat "llancin les claus ben lluny".