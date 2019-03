L'assassí de Nova Zelanda, "un paio normal d'una família blanca de classe treballadora"

"Un paio normal d'una família blanca de classe treballadora". Així es defineix Brenton Tarrant, l'autor de la massacre de Nova Zelanda, al manifest de 74 pàgines que va deixar escrit abans de l'inici de l'atac. Al text també es defineix obertament com a "racista" i "feixista", i justifica la matança per "garantir el futur de la seva gent".

Tarrant, de 28 anys, va néixer a la ciutat australiana de Grafton, a l'estat de Nova Gal·les del Sud, a uns 600 quilòmetres al nord de Sydney. El 2009 va començar a treballar com a entrenador personal en un gimnàs de la ciutat, on va estar dos anys, segons la cadena ABC.

"Era un entrenador molt dedicat a la seva feina. Treballava en un programa que ofereix entrenament gratuït a joves de la comunitat i ho feia amb molta passió", ha explicat la directora del gimnàs, Tracey Gray, en declaracions a aquesta televisió.

Tarrant va heretar del seu pare l'afició per l'esport. El seu pare participava en maratons i fins i tot en l'anomenada Ironman, la versió més dura del triatló, però va morir el 2010 als 49 anys a causa d'un càncer.

Un any més tard, Tarrant va deixar la feina per viatjar arreu del món, en un periple que el va dur a Corea del Nord, el Pakistan i diversos països d'Europa, on va començar a sentir-se fart de la presència d'importants comunitats immigrants a les ciutats europees, segons explica al seu escrit.

L'home ja estava radicalitzat quan va arribar a Nova Zelanda el 2017 i es va establir a Dunedin, al sud el país, per planejar l'atac i entrenar-se. A final d'aquell any ja va aconseguir un permís d'armes, va comprar les cinc armes que ha exhibit a les xarxes socials durant els últims dies i es va apuntar a un club de tir per familiaritzar-se amb el seu ús. Per cometre la massacre, va fer servir dues armes semiautomàtiques d'estil militar.

Al seu manifest, Tarrant assegura que inicialment no tenia previst protagonitzar l'atac a Nova Zelanda, però que finalment va escollir aquest país en ser considerat un lloc segur, ja que això podria tenir un impacte més gran en l'opinió pública.

El terrorista va començar a preparar l'atac fa tres mesos. Era consumidor de llocs web amb contingut d'extrema dreta i, segons assegura, va arribar a estar en contacte amb Anders Brivik, l'ultra noruec que va matar 77 persones en aquest país l'any 2011.