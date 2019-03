Mig centenar de morts en dos tirotejos contra dues mesquites a Nova Zelanda

Almenys 49 persones han mort aquest divendres en dos tirotejos contra dues mesquites de Christchurch, una localitat de l'est de l'illa sud de Nova Zelanda que en aquells moments estaven plenes de fidels que atenien a la pregària dels divendres, la més important de la setmana del calendari islàmic. La primera ministra, Jacinda Ardern, ha afirmat que es tracta del "dia més negre" del país i ha assegurat que no hi ha cap dubte que es tracta d'un "atac terrorista" motivat per l'odi i la xenofòbia ja que entre les víctimes hi ha immigrants i fins i tot refugiats practicants de l'islam. En els atacs mig centenars de persones han quedat ferides, una vintena de les quals estan en estat molt greu o crítics, així que el balanç final de la matança pot augmentar.

The person who has committed this violent act has no place here. To those in Christchurch; I encourage you to stay inside and follow the instructions of @nzpolice. The Police Commissioner will be making a public statement at 5pm. I will update everyone again later this evening.