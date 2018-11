Fabián Picardo compara Pedro Sánchez amb Franco per no respectar la sobirania britànica de Gibraltar

Fabián Picardo, ministre principal de Gibraltar, ha respost aquesta nit de dissabte amb molta duresa a la triomfalista declaració del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, feta hores abans des de la Moncloa.

Picardo ha comparat Sánchez amb Franco per no haver respectat la sobirania britànica sobre el Penyal. En una declaració televisada, el mandatari gibraltareny ha afirmat: "No estem interessats a permetre la concessió més remota de sobirania a la jurisdicció o el control espanyol. La primera ministra [Theresa May] ha reconfirmat avui mateix [que] Gibraltar és i continuarà sent britànic". I ha reblat: "Finalment, aquesta nit, tinc un missatge per al mateix Pedro Sánchez. Com moltes persones a tot el món, veig amb bons ulls com està actuant per treure del Valle de los Caídos els ossos del general feixista Franco. Però li haig d'explicar que mentre persegueixi la sobirania de Gibraltar de la manera que ho fa, no fa més que continuar amb la política del mateix generalíssim. Espero sincerament que canviï de camí".

En el seu discurs, Picardo, a més, ha incidit en el fet que, sens dubte, aquest serà un dels grans cavalls de batalla jurídic dels pròxims anys, mentre durin les negociacions comercials entre la Unió Europea i el Regne Unit posteriors al Brexit: si la interpretació feta pel govern britànic de l'article 184 del tractat de divorci, i que Madrid ha acceptat com a garantia legal per tenir poder de veto sobre el futur del Penyal, té validesa legal o no.

Per al ministre principal, la qüestió és molt clara: "El Govern del Regne Unit ha expressat clarament que la seva interpretació no perjudica el fet que el Regne Unit negociï disposicions futures incloent-hi Gibraltar. El text complet de la carta i aclariment han estat publicats i poden ser llegits per tothom. Tots els aspectes de la resposta del Regne Unit es van acordar amb el Govern de Gibraltar [...] El més important és que el text legal del projecte d'acord de retirada no s'ha modificat. Això és el que el govern espanyol ha cercat repetidament. Però no ho ha aconseguit. El Regne Unit no ens ha deixat enrere. Teresa May no ens ha deixat enrere. S'ha mantingut ferma. Ens hem mantingut ferms. Espanya ha hagut d'acceptar un aclariment que no té el pes del valor legal que buscava pel que fa als articles 3 i 184 de l'acord de retirada".

Les massa triomfalistes declaracions de Pedro Sánchez han estat encara superades pel ministre d'Exteriors, Josep Borrell, que ha parlat d'un èxit sense precedents: "L'acord sobre Gibraltar [que ha] arribat avui en el marc de les negociacions del Brexit és altament positiu per a Espanya i el més important des del Tractat d'Utrecht de 1713".

The agreement on #Gibraltar reached today within the framework of the #Brexit negotiations is highly positive for #Spain and the most important one since the #Utrecht Treaty of 1713. I want to personally thank the Secretary of State for the #EU, our Permanent Representation (1/2) — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 24, 2018

Però cal destacar també que al Regne Unit, especialment entre els sectors més 'brexiters', s'ha interpretat com una renuncia en tota regla de Theresa May a defensar els interessos de Gibraltar.