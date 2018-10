Un polític veneçolà detingut per l'atemptat contra Maduro mor en una comissaria de Caracas

El polític veneçolà Fernando Albán –que era regidor de l'àrea metropolitana de Caracas pel partit Primer Justícia i que va ser detingut divendres per suposadament haver format part del grup que va intentar atemptar contra el president Nicolás Maduro amb un dron el 4 d'agost passat a la capital veneçolana– va morir dilluns en estranyes circumstàncies a la seu del Servei Bolivarià d'Intel·ligència (Sebin), a Caracas.

El ministre de l'Interior veneçolà, Néstor Reverol, ha relatat que el polític es va llançar per una finestra de la sala d'espera de la seu policial, on era abans de ser portat davant un tribunal. "En el moment en què el detingut havia de ser traslladat al tribunal, quan era a la sala d'espera del Sebin, es va llançar al buit, cosa que li va causar la mort", ha escrit el ministre a Twitter.

En canvi, el fiscal general de Veneçuela, Tarek William Saab –nomenat per l'Assemblea Nacional Constituent promoguda per Maduro– ha donat una altra versió dels fets: ha assegurat que el detingut va anar al lavabo i, des d'allà, es va llançar des del desè pis de l'edifici. Davant la diversitat de versions, l'oposició considera que les autoritats menteixen i que en realitat Albán va ser assassinat.

El govern espanyol també s'ha mostrat preocupat per la confusió dels fets i aquest dimarts ha convocat l'ambaixador veneçolà perquè aclareixi les causes de la mort del polític opositor. També ha exigit que es faci una investigació independent sobre l'incident. De fet, l'oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans ha anunciat que també investigarà l'estranya mort del regidor.

Albán estava aïllat a la seu del servei d'intel·ligència veneçolà i havia sigut sotmès a l'interrogatori dels agents policials, però encara no l'havien traslladat a un tribunal per declarar. Primer Justícia –la formació del regidor mort i dels polítics opositors Julio Borges i Henrique Capriles– considera que la mort va ser un homicidi. Julio Borges opina que Albán ja era mort abans que fos llançat des del capdamunt de l'edifici policial.

Es dona la circumstància que Albán havia anat a la seu de les Nacions Unides de Nova York per denunciar les violacions dels drets humans a Veneçuela. De fet, va ser detingut divendres tan bon punt va aterrar a Caracas, a l'aeroport Simón Bolívar.

La Unió Europea també s'ha pronunciat: "Esperem una investigació rigorosa i independent per aclarir les circumstàncies de la tràgica mort", ha afirmat aquest dimarts Federica Mogherini, alta representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat. Mogherini ha aprofitat la seva intervenció per recordar al govern de Nicolás Maduro que ha de "respectar els drets humans de tots els [presos] que estan sota custòdia" i ha fet una crida al govern veneçolà perquè deixi en llibertat "tots els presos polítics".

La fiscalia veneçolana ha anunciat que obrirà una investigació per aclarir la causa de la mort de Fernando Albán.