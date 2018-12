Inicidents i 60 detinguts a París en una nova protesta dels 'armilles grogues'

Seixanta persones han estat detingudes a París aquest dissabte quan intentaven accedir al lloc on s'ha convocat una gran manifestació dels anomenats 'armilles grogues', que protesten per l'augment de la taxa de carburants. Alguns dels detinguts portaven objectes susceptibles de ser usats com a arma, i ja s'han registrat diversos incidents violents.

Un important dispositiu de seguretat s'ha desplegat a la capital francesa, amb 5.000 agents, per evitar que es repetissin els episodis de violència que ja es van viure a París dissabte passat. La policia controla, per exemple, l'accés als Camps Elisis –on s'ha convocat la protesta–, i demana fins i tot un document d'identitat als manifestants.

540x306 Alguns 'armilles grogues' intenten evacuar un company ferit a la protesta. / ETIENNE LAURENT / EFE Alguns 'armilles grogues' intenten evacuar un company ferit a la protesta. / ETIENNE LAURENT / EFE

Malgrat això, alguns participants en la protesta porten màscares de gas o sanitàries per la possibilitat que la policia llanci gasos lacrimògens. De fet, ja s'han registrat alguns incidents en què, efectivament, els agents han fet servir gasos lacrimògens, canons d'aigua i fins i tot granades de so per frenar l'acció dels 'armilles grogues', que han aixecat barricades en alguns punts de la ciutat. Un helicòpter de les forces de seguretat també sobrevola la capital.

El ministre de l'Interior francès, Christophe Castaner, ha informat per Twitter que hi ha unes 1.500 persones a l'exterior del perímetre on s'ha convocat la manifestació "que han vingut per actuar amb violència".

200 manifestants pacifiques sur les Champs-Élysées.

1500 perturbateurs à l’extérieur du périmètre venus pour en découdre.

Nos forces de l'ordre répondent présent et repoussent les casseurs : déjà 39 interpellations. #1erDécembre — Christophe Castaner (@CCastaner) 1 de diciembre de 2018

"Macron dimissió!", "Guillotina!" o "El carrer de qui és? Nostre!" són alguns dels lemes que coregen els participants en la protesta. En Georges, un manifestant de 28 anys, ha denunciat al diari 'Libération' que ha sortit de casa a les sis del matí per participar en la protesta i que, tan bon punt ha arribat al lloc de la convocatòria, ha estat gasejat per les forces de seguretat.

A causa de l'important dispositiu de seguretat a París, molts 'armilles grogues' han optat per bloquejar el trànsit a carreteres de diversos punts del país i dels voltants de la capital francesa.

"Estem disposats a dialogar amb qui, sincerament, estigui obert a dialogar", ha declarat el portaveu del govern, Benjamin Griveaux, per intentar calmar els ànims.

Emmanuel Macron va anunciar dimarts que apostarà per una política que redueixi les emissions dels gasos defecte hivernacle contra el canvi climàtic, sense que això repercuteixi sobretot en la butxaca de les classes mitjanes i baixes. En canvi, els 'armilles grogues' es queixen que ells hagin d'assumir la factura ecològica. "Per què els pobres hem de pagar la taxa dels carburants quan els rics estan exempts d'impostos?", és la seva argumentació.

Aquesta és la tercera manifestació protagonitzada pels 'armilles grogues'. La primera, el 17 de novembre, va reunir 282.000 persones; i la segona, dissabte passat, 106.000, segons dades oficials.