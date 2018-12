Fins a 90 detinguts en una operació internacional contra la màfia italiana

Aquest matí s'ha dut a terme una macrooperació policial coordinada de manera simultània a Itàlia, Holanda, Alemanya i Bèlgica en el marc de la lluita contra la Ndrangheta, la màfia calabresa del sud d’Itàlia que té ramificacions arreu d’Europa.

La batuda policial s'ha saldat amb la detenció d’un total de 90 persones i la confiscació de 4.000 quilos de cocaïna, dos milions d’euros i 140 pastilles d’èxtasi. L’operació, batejada amb el nom de 'Pollino', és el resultat del treball conjunt de l’Eurojust (coordinadora de la justícia europea) i l’Europol (Oficina Europea de la Policia).

Les investigacions es van iniciar el 2014 a Holanda, després que dos restaurants italians aixequessin sospites de blanquejar diners, segons va assegurar Bert Langerak, director del servei holandès d’investigació fiscal. L’organització criminal Ndrangheta tenia un 'modus operandi' concret. El seu lloc de reunió eren pizzeries i restaurants, des d’on coordinava les seves operacions mafioses esteses arreu del territori europeu.

De fet, utilitzava “restaurants, gelateries i hotels com a tapadora i blanqueig de diners”, segons ha assegurat el magistrat italià i fiscal nacional antimàfia i antiterrorisme, Federico Cafiero de Raho. La principal diferència d’aquesta màfia amb d’altres que operen a Europa és l’extens control territorial del comerç de cocaïna importada des de l'Amèrica Llatina i introduïda al continent a través dels ports holandesos, belgues i alemanys.



A Alemanya les batudes s'han dut a terme sobretot als estats de Baviera i el Rin del Nord-Westfàlia, on es van escorcollar fins a 65 domicilis. L’Oficina Federal d’Investigació Criminal (BKA) ha confirmat la detenció de 14 persones responsables d’haver introduït grans quantitats de droga al país i la decomissió de diners en efectiu, a més de diferents vehicles utilitzats per la màfia.

Segons ha indicat la BKA, el principal sospitós és un italià propietari d’una pizzeria. La màfia va irrompre en la vida pública alemanya el 2007, amb l’execució a trets de sis italians a causa de l’enemistat entre clans mafiosos.