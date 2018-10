França prepara un nou sistema de pensions per punts

Un sistema universal de pensions que acabi amb els més de quaranta règims diferents que existeixen avui a França en el sector públic i privat. Aquest és el pla ultrasensible que el president francès, Emmanuel Macron, vol posar en marxa a partir de l’any que ve, tot i que el govern encara no té les dates clares.

Després de sis mesos de reunions amb les organitzacions patronals i sindicals, l’alt comissari encarregat d’aquesta reforma de pensions, Jean-Paul Delevoye, va fer públics ahir els primers anuncis d’aquesta reforma de jubilacions que el govern qualifica de “més justa i més simple”. Es tracta d’un sistema que consistirà a acumular punts durant tota la vida professional.

La idea és que, quan s’arribi a la jubilació, que a França és a partir dels 62 anys i el govern ha confirmat que no ho canviarà, aquests punts es transformin en un salari mensual. “Cada euro cotitzat donarà els mateixos drets sigui quin sigui l’estatut del treballador”, assegurava ahir Delevoye. És a dir, no hi haurà diferències entre el règim d’un funcionari, el d’un autònom i el d’un agricultor. Avui, per calcular la pensió del règim bàsic dels treballadors de les empreses privades, per exemple, només es tenen en compte els 25 anys en què s’ha guanyat més diners durant la vida activa.

Un altre dels anuncis que Delevoye va fer ahir és que els pares i les mares obtindran punts suplementaris a partir del primer fill i no pas a partir del tercer, tal com es fa actualment. D’aquesta manera, es compensaran “les interrupcions de les activitats professionals”, va justificar l’alt comissari. Delevoye també va puntualitzar que hi haurà una “pensió mínima” per a “les persones que hagin treballat tota la seva vida a temps parcial o hagin tingut salaris modestos”.

Aspectes pendents

Tot i els primers anuncis d’ahir, encara queden molts fils per lligar d’aquest sistema de pensions en construcció, com ara els mecanismes per canviar de la quarantena de règims actuals a l’universal. El govern assegura que la transició es farà progressivament i que, en els pròxims mesos, es concertarà amb patronals i sindicats aquest canvi, així com “l’arquitectura institucional i financera del sistema i les condicions per jubilar-se”. Això vol dir que, tot i que l’edat de jubilació continuarà sent els 62, el govern podria penalitzar aquells que comencin a rebre la pensió a aquesta edat.

En tot cas, la reforma que Macron està preparant no s’aplicarà ni als que ja estan jubilats ni “als que estaran a menys de cinc anys de jubilar-se en el moment que s’aprovi la llei”, va precisar ahir Delevoye per tranquil·litzar aquells que estan a tocar de la jubilació.

Macron volia que aquesta reforma arribés a les mans dels parlamentaris durant el primer trimestre de l’any que ve. Tot indica, però, que el president francès haurà d’ajornar el calendari de les pensions almenys fins després de les eleccions europees del maig del 2019.