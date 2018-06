França proposa crear "centres tancats" per recloure els migrants que desembarquin a Europa

El president francès, Emmanuel Macron, ha defensat aquest dissabte en una roda de premsa conjunta a París amb el seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, la creació de "centres tancats" per recloure els migrants que siguin desembarcats als ports europeus. Segons Macron, Espanya i Alemanya estarien d'acord amb aquesta iniciativa, però Sánchez s'ha mostrat ambigu durant la seva compareixença davant els mitjans de comunicació.

Macron ha detallat que la Unió Europea crearia centres als països de trànsit –o sigui, per exemple, a Líbia– perquè els migrants puguin presentar-hi les seves peticions d'asil, que després serien estudiades per les autoritats europees per decidir si el sol·licitant realment té dret a protecció internacional. "No volem crear centres a països tercers per portar-hi persones que ja són a Europa", ha aclarit el president francès, argumentant que això aniria "contra els valors i els drets humans que defensa Europa". Segons Macron, aquests migrants que estan en situació irregular en territori europeu i que no tenen dret a l'asil han de ser deportats als seus països d'origen, i no pas a països tercers.

Així mateix, el mandatari gal ha afirmat que cal crear "centres tancats" a la Unió Europea on serien reclosos els migrants que arribin a territori europeu. Aquests migrants s'estarien als centres mentre s'estudia la seva sol·licitud d'asil. Actualment els migrants que són desembarcats en un port europeu després de ser rescatats al Mediterrani Central són traslladats a centres d'acollida oberts. Això fa que sovint abandonin els centres amb l'objectiu de continuar el viatge cap al país europeu on tenen intenció d'emigrar o on disposen de familiars o coneguts. Per exemple, molts dels que arriben a Itàlia o Espanya es traslladen després a França o Alemanya.

"La cancellera Merkel està d'acord amb aquesta proposta [de crear centres tancats]. Vaig parlar amb ella fa tres dies", ha assegurat Macron. Amb tot, aquesta iniciativa s'ha de de debatre a la minicimera sobre immigració que se celebrarà aquest diumenge a Brussel·les, i sobretot els pròxims 28 i 29 de juny, quan es farà una cimera europea per tractar aquest tema.

Pedro Sánchez s'ha mostrat vague en la compareixença davant els mitjans de comunicació. S'ha limitat ha dir que Espanya aposta pel "diàleg" amb els països de trànsit i d'origen dels migrants.

Macron, que ha capitalitzat bona part de la roda de premsa, ha insistit que "no hi ha tantes persones que tenen dret a asil". Segons ell, aquests migrants es podrien repartir perfectament entre tots els estats membres de la Unió, perquè es tractaria d'uns quants milers de persones. "Molts [migrants] demanen asil, però els que realment hi tenen dret són un nombre molt limitat. Només un 10% dels que arriben [a Europa] es poden quedar", ha assegurat.