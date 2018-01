Fujimori surt de la clínica indultat

L'expresident peruà Alberto Fujimori ha rebut aquest divendres l'alta mèdica després d'haver estat ingressat 12 dies a la unitat de cures intensives i de ser indultat pel president, Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori ha sortit en cadira de rodes i ha saludat els que l'esperaven a la porta.

Fujimori, de 79 anys i malalt, ha arribat a casa, en un exclusiu barri del districte de la Molina, acompanyat pel seu fill petit, Kenji Fujimori, que l'ha anat a buscar al centre mèdic. Fujimori ha estat amnistiat dels 25 anys de presó per crims contra la humanitat a què havia estat condemnat fa més d'una dècada després que un sector del seu partit al Parlament bloquegés la iniciativa per salvar el president Kuczynski de la destitució pels seus contactes amb la constructora Odebrecht.

La legisladora fujimorista Luz Salgado també ha expressat, a Twitter, la seva alegria perquè "Fujimori es retrobi amb tots els seus fills ara ja en Llibertat, han de tenir la privacitat per a aquest moment important en les seves vides".

Me alegro que A. Fujimori se reencuentre con todos sus hijos ahora ya en Libertad, deben tener la privacidad para este momento importante en sus vidas — Luz Salgado (@LuzSalgado_R) 5 de gener de 2018

El legislador Kenji Fujimori ha penjat també a Twitter una foto i un vídeo amb el seu pare, dins el vehicle que els va portar a la Molina, per celebrar la llibertat de l'exmandatari, en el poder durant la dècada dels 90 fins que va fugir al Japó esquitxat per diversos casos de corrupció i va dimitir per fax.

Fujimori va ingressar a la clínica, un dia abans de l'indult atorgat per Kuczynski, la nit de Nadal, amb problemes de pressió arterial, un motiu que, segons l'exdirector general de drets humans del ministeri de Justícia, Roger Rodríguez, no havia sigut mai fins ara causa per a un indult humanitari.