Gantz intenta formar una coalició alternativa a Netanyahu

El líder del centrista Blau i Blanc, Benny Gantz, ha començat aquest dilluns consultes per formar govern a Israel, una feina que en principi sembla hercúlia, si no impossible, si ens atenim a la composició de la Knesset, el Parlament, que van deixar les terceres eleccions celebrades en un any al país, immers en la paràlisi política. Encara que Gantz diumenge va rebre el suport inicial de 61 diputats, tres més que el seu rival, el primer ministre conservador Benjamin Netanyahu, les qüestions que ha de negociar fan preveure complicacions de tota mena en els 28 dies que durarà la seva missió.

Immediatament després de rebre l'encàrrec de formar govern de mans del president Reuven Rivlin, Gantz s'ha posat en contacte amb dirigents de diverses formacions, i ha establert un calendari de trobades. Es veurà amb l'ultradretà Avigdor Lieberman, d'Israel Casa Nostra, el laborista Amir Peretz, i el líder de Yamina, una coalició de partits de dreta i ultradreta, l'actual ministre de Defensa, Naftali Bennett.

La naturalesa impossible de la tasca ha quedat clara des del moment que Bennett li ha contestat que no té problemes per reunir-se amb ell si Gantz renuncia al suport dels "terroristes" de la Llista Àrab. Mentre Bennett ha donat suport a Netanyahu per formar govern, la Llista Àrab ha recomanat Gantz. Però aquest últim té una posició tan feble que ja des del principi està negociant amb les formacions de la dreta més radical i nacionalista.

En rebre l'encàrrec, Gantz va dir que espera poder formar govern en qüestió de dies. "Ciutadans d'Israel, aquests no són dies ordinaris. El període que vivim és diferent de qualsevol altra època. Israel es troba en mig d'una crisi profunda [...]. En aquests dies els líders han de deixar de costat les consideracions personals. Faré tot el possible per establir un govern nacional, patriòtic i ampli en el període de temps més curt".

Gantz ha parlat d'un govern que representi tota mena de partits de la dreta i de l'esquerra i tots els ciutadans d'Israel, en referència als àrabs. "Només els líders de l'estat i de la nació poden derrotar el virus de l'odi i el cisma" que impera a Israel, una situació que s'agreuja dia a dia i que és més perillosa que la pandèmia del coronavirus. "El poble israelià està fart de divisió, odi i incertesa", ha dit, per afegir que "aquí mai hi haurà una guerra civil".

Ha agraït el suport dels 61 diputats que el van recomanar al president Rivlin i ha condemnat "les dures crides i intents il·legítims del primer ministre per evadir-se de la justícia", en referència a la decisió presa la matinada de diumenge d'ajornar fins al 24 de maig el seu judici per corrupció, que havia de començar aquest dimarts. A continuació ha fet una crida als líders israelians, "inclòs Netanyahu", perquè abandonin les armes de l'odi, acceptin la unitat i tornin a connectar amb els ciutadans de manera que guanyi l'esperança.

Diumenge a la nit, Gantz i Netanyahu van reunir-se amb el president Rivlin, que va animar-los a negociar directament la formació d'una gran coalició que permeti un govern "que funcioni". De fet, l'única manera de sortir de la inèrcia de les terceres eleccions consecutives que van celebrar-se el 2 de març i evitar unes quartes eleccions passa per la formació d'una gran coalició o bé la formació d'un govern dirigit per Netanyahu amb alguns trànsfugues de l'altre bloc.

En aquest sentit, Gantz i Netanyahu van acordar que delegacions del Likud i Blau i Blanc es reuniran aviat per examinar la possibilitat de pactar un govern. Podria ser un govern transitori integrat només per aquestes dues formacions, o bé un govern més ampli, i podria durar algunes setmanes, mesos o tota la legislatura. De moment, tot són especulacions.

Cal un govern per afrontar el coronavirus

Netanyahu ha insistit en els últims dies que cal establir un govern d'emergència per fer front a la crisi del coronavirus i que això és la necessitat suprema d'Israel. La realitat, però, és que la seva aparició diària a la televisió en hores de màxima audiència per informar de l'evolució de la pandèmia fa pensar a alguns analistes que la seva intenció real és anar a unes quartes eleccions consecutives buscant una majoria suficient a la Knesset.

El portal de notícies Walla! diu que si Netanyahu volgués realment una àmplia coalició per lluitar contra el coronavirus, s'hauria d'apartar del poder per permetre l'establiment d'una coalició que lluités contra l'epidèmia, en lloc d'haver ajornat de matinada la celebració del seu judici, una acció que l'oposició considera brutal.