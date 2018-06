Giuseppe Conte, satisfet amb l'acord migratori: "Itàlia ja no està sola"

El somriure de Giuseppe Conte mostrava, de matinada, la satisfacció del primer ministre italià per l'acord al qual han arribat els Vint-i-vuit per crear voluntàriament centres de migració. "Itàlia ja no està sola", ha proclamat el líder italià, que havia arribat a la capital comunitària amb l'amenaça de bloquejar i impedir un acord.

"Els països europeus només podran crear, els que vulguin, punts de desembarcament, però de manera voluntària", ha matisat Conte, que ha destacat que en el primer punt de l'acord assolit pels socis s'estableix que la regulació de la immigració ha de tenir un enfocament "integrat i coordinat".

Els líders de la Unió Europea han valorat durant la reunió que els estats membres puguin crear al seu territori, de manera voluntària, centres tancats per separar els refugiats –que tenen dret a quedar-se a la UE– dels immigrants econòmics, que serien retornats als seus països d'origen.

Conte va defensar en la reunió que havia d'aplicar el principi que "res està acordat fins que tot està acordat" i que Roma es reservava el dret d'avaluar la seva posició sobre totes les parts del document final fins que es coneguessin les decisions en immigració. Aquest veto va ser vist amb desgrat per diverses delegacions, a més, quan es tracta de la primera cimera europea de Conte, van dir diverses fonts europees