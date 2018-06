El president del Consell Europeu justifica la mà dura amb la immigració per frenar l'extrema dreta

La utilització de la immigració que fan partits polítics d'extrema dreta i populistes ha sotmès Europa en una crisi política de difícil solució. Els líders dels 28 intenten aquest dijous i divendres arribar a un pacte sobre asil i immigració que rebaixi les tensions entre els socis en un Consell Europeu que se celebra a Brussel·les. Però les posicions estan molt allunyades.

En l'únic que hi ha consens és a endurir el control de les fronteres exteriors per evitar que els immigrants clandestins arribin a Europa, i a impulsar plataformes de desembarcament fora de la UE, a països del nord de l'Àfrica. Davant les crítiques a la mà dura contra la immigració de la nova Europa, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, es defensa assegurant que si no es pacten aquest tipus de mesures l'extrema dreta guanyarà terreny.

"Alguns potser pensen que les meves propostes d'immigració són massa dures. Però creieu-me, si no les acordem veureu algunes propostes realment dures d'homes durs", ha dit Tusk, conservador polonès, en al·lusió als partits d'extrema dreta.

La UE debat un pacte per estudiar les plataformes de desembarcament, però no s'albiren acords en el que més preocupa Itàlia: el repartiment d'immigrants que arriben per mar. Segons fonts diplomàtiques, el govern italià ha arribat a la cimera exigint un acord perquè els vaixells que rescaten immigrants a prop de les costes italianes puguin desembarcar en ports d'altres països europeus.

Repartir els refugiats

Itàlia vol que el que ha passat amb l''Aquarius' i el 'Lifeline' no sigui un excepció, sinó que s'instauri com a sistema. El govern del país, que té com a ministre de l'Interior el líder de la Lliga, amenaça de vetar les conclusions de la cimera si no s'atenen les seves peticions de solidaritat perquè Itàlia no carregui sola amb els fluxos migratoris.