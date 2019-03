Guaidó desafia el chavisme i aterra a Caracas com a "ciutadà lliure"

El president interí de Veneçuela, Juan Guaidó, ha aterrat aquesta tarda a l'aeroport de Caracas i, segons ha assegurat en el seu compte de Twitter, ha pogut passar sense problemes pel servei de duanes i entrar al país. Segons testimonis que cita l'agència Reuters, a Guaidó l'han rebut diversos ambaixadors que li donen suport, entre els quals l'espanyol, amb qui s'ha reunit a la sala VIP de l'aeròdrom. "Som aquí –ha dit Guaidó als periodistes–. Continuem al carrer, continuem mobilitzats".

A través de les xarxes, Guaidó ha tornat a demanar la mobilització als carrers com una nova mostra de força davant del govern chavista, que li havia prohibit abandonar Veneçuela amb l'amenaça de no deixar-l'hi tornar a entrar. Segons l'autoproclamat president, però, els funcionaris no li han posat cap obstacle i ha trepitjat sòl veneçolà com a "ciutadà lliure".

Ya en nuestra tierra amada! Venezuela, acabamos de pasar migración y nos movilizaremos a dónde está nuestro pueblo! #VamosJuntosALaCalle — Juan Guaidó (@jguaido) 4 de març de 2019

Després d'aterrar i de passar els tràmits duaners, Guaidó ha anunciat que es traslladava fins a Caracas per sumar-se a les manifestacions que ell mateix havia convocat i que han secundat milers de ciutadans.

651x366 Milers de persones es manifesten a Caracas en suport a Juan Guaidó / MANAURE QUINTERO / REUTERS Milers de persones es manifesten a Caracas en suport a Juan Guaidó / MANAURE QUINTERO / REUTERS

Prèviament, els Estats Units, a través de l'assessor de Donald Trump John Bolton, havien avisat que respondrien amb total contundència i força a qualsevol intent d'aturar Guaidó, a qui donen suport plenament en el conflicte obert entre el chavisme i l'oposició des del 23 de gener, quan Guaidó, president de l'Assemblea Nacional, es va autoproclamar president veneçolà per convocar eleccions democràtiques i lliures. Des de llavors, mig centenars d'estats –els Estats Units i la majoria dels de la Unió Europea– li han mostrat el reconeixement i el suport, i han deixat aïllat Maduro, que conserva com a aliats Rússia i la Xina, els principals creditors del país.