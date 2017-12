Israel assegura que té converses amb deu països per al trasllat de les ambaixades de Tel Aviv a Jerusalem

La polèmica que va fer esclatar fa unes setmanes Donald Trump quan va reconèixer Jerusalem com a capital d'Israel té un nou capítol en plenes festes de Nadal. Després que Guatemala anunciés ahir que traslladarà la seva ambaixada de Tel Aviv a Jerusalem, seguint l'estela dels Estats Units, el govern israelià ha assegurat que està en converses amb almenys deu països suposadament interessats a fer el mateix.

La viceministra d'Exteriors, Tzipi Hotovely, ha donat aquesta informació en una entrevista a la ràdio Kan Bet, però no ha volgut revelar de quins països es tractava, tot i que l'informatiu d'un altre mitjà local, el Canal 10, ha avançat que probablement el pròxim país a anunciar el trasllat de l'ambaixada sigui Hondures.

Hotovely també ha declarat al diari israelià 'Haaretz' que aquestes converses s'estan centrant en el reconeixement de Jerusalem com a capital d'Israel i no tant en la mudança immediata de les missions diplomàtiques.

El 6 de desembre el president dels Estats Units, Donald Trump, va reconèixer formalment la capitalitat israeliana de Jerusalem i va afegir que en algun moment traslladaria a aquella ciutat l'ambaixada del seu país, actualment a Tel Aviv.

Ahir, dia de Nadal, va ser el president de Guatemala, Jimmy Morales, el que va anunciar també aquest trasllat. Ho va fer a la seva pàgina de Facebook, on informava els seus compatriotes que havia pres aquesta decisió després de parlar amb el primer ministre israelià.

Benjamin Netanyahu l'hi va agrair, segons el portaveu oficial del mandatari israelià, David Baker. "Déu et beneeixi, el meu amic, president Morales", va dir Netanyahu.

"Violació de la llei internacional"

Avui, després de l'anunci de Guatemala, el Govern jordà ha condemnat la decisió de Jimmy Morales. "La decisió de Guatemala de traslladar la seva ambaixada al Jerusalem ocupat constitueix una flagrant violació de la llei internacional i de les resolucions rellevants de l'ONU, particularment la recent resolució de l'Assemblea General de l'ONU", ha advertit el ministre d'Estat per als Mitjans , Mohammad Momani, citat avui per l'agència oficial jordana, Petra.



Segons Momani, el pas de Guatemala és "irresponsable" perquè "aviva la violència a la regió i anima a Israel a continuar violant les lleis internacionals".



Jordània, l'únic país de la regió que juntament amb Egipte ha signat la pau amb Israel (1994), està reconegut com el custodi dels temples cristians i musulmans de Jerusalem est, zona que va tenir sota el seu control fins a la guerra del 1967, moment en què va ser expulsat per l'exèrcit israelià.

També l'Organització per l'Alliberament de Palestina (OAP) i Bolívia han condemnat la decisió de Guatemala.

Els nou països alineats a l'ONU

Juntament amb Guatemala, Hondures va ser un dels nou països que va fer costat als Estats Units la setmana passada a l'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides (ONU), en una resolució no vinculant que denunciava la declaració de Trump de reconèixer Jerusalem –ciutat santa per a tres religions, la jueva, la cristiana i la musulmana– com a capital de l'estat d'Israel. La resolució va ser aprovada per majoria i l'ONU va declarar l'acció nord-americana "nul·la i buida". Hi van votar en contra, a més dels Estats Units, Guatemala, Israel i Hondures, les Illes Marshall, Micronèsia, Nauru, Palau i Togo.

Posteriorment, Guatemala ha sigut el primer país a declarar que traslladarà la seva legació diplomàtica a Jerusalem, però la República Txeca també va reconèixer Jerusalem Occidental com a capital israeliana i el mateix va fer Rússia, ja al mes d'abril, segons el diari 'The Times of Israel'. I representants polítics de Romania i Eslovènia també han donat suport al reconeixement del mandatari nord-americà, segons ha informat la plataforma de notícies Walla.

Disturbis amb 13 palestins morts des del 6 de desembre

La declaració de Trump sobre Jerusalem, que trencava amb la tradició política nord-americana i desafiava les advertències internacionals, va ser saludada pel govern israelià i altres líders de l'espectre polític, i va enfurir als palestins. Hi va haver disturbis i enfrontaments i fins ara hi ha hagut 13 palestins morts.

Trump va indicar que no especificava les fronteres de la sobirania israeliana a la ciutat i va demanar que no es modifiqués el 'statu quo' dels llocs sants de la ciutat.

Israel va conquerir Jerusalem Est en la Guerra dels Dis Dies, el 1967, i la considera capital unida del país, en contra de l'opinió de la comunitat internacional. Els palestins reivindiquen Jerusalem Est com la futura capital de Palestina.