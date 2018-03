Guinea allibera el ninotaire acusat de ridiculitzar Obiang

El dibuixant i activista equatoguineà Ramón Esono Ebalé, autor d'obres crítiques amb el règim del president Teodoro Obiang Nguema, ha sortit avui de la presó de Malabo, on portava més de cinc mesos, i es troba en un estat "entre la felicitat i la ràbia", segons ha afirmat en declaracions a l'agència Efe.

El 27 de febrer, la fiscalia equatoguineana va retirar els càrrecs per blanqueig i falsificació de diners que pesaven sobre ell i pels quals va ser detingut el 18 de setembre del 2017 i enviat dos dies després a la presó de Black Beach, denunciada per tortures. Esono, però, ha assegurat que no ha patit cap tortura ni maltractament durant el seu empresonament. "En el [terreny] físic cap, però en el psicològic encara ho hem de veure", ha matisat.

L'activista va ser detingut després d'haver tornat a Guinea Equatorial -residia a l'estranger des del 2011 i era la primera vegada que tornava al país- per renovar el passaport, al costat d'un responsable de la cooperació espanyola i un professor del Col·legi Espanyol, que van ser interrogats i alliberats posteriorment.

Un cop en llibertat, l'artista espera poder renovar per fi el passaport com més aviat millor i tornar al Salvador, la nova destinació de la seva esposa, que és cooperant espanyola. Des del moment de l'arrest, tant l'activista com els seus simpatitzants i la seva defensa van negar que Esono estigués implicat en cap trama de blanqueig i falsificació de diners, i van revelar que, en un primer moment, la policia l'havia interrogat pels seus còmics, dibuixos i comentaris a les xarxes socials.

L'empresonament d'Esono va provocar la indignació de la comunitat artística, que exigeix constantment el seu alliberament des de fa mesos. Des de la seva independència d'Espanya, el 1968, Guinea Equatorial està considerat un dels països més repressius del món a causa de les constants detencions i tortures de dissidents i les denúncies de repetits fraus electorals per part de l'oposició i de la comunitat internacional.

El petit país africà, governat des del cop d'estat del 1979 per Teodoro Obiang Nguema, que va enderrocar al seu oncle, Francisco Macías Nguema, compta amb importants jaciments de petroli. L'explotació no ha generat, però, un augment en el nivell de vida de la població, que segueix sumida en la pobresa.