Hondures declara l'estat d'excepció després de la violència per un possible frau electoral

El govern d'Hondures ha decretat aquest dissabte l'estat d'excepció durant deu dies per frenar les accions violentes i el vandalisme que viu el país pel presumpte frau electoral en les eleccions presidencials del passat 26 de novembre. Així ho ha informat el ministre coordinador de l'executiu, Jorge Ramón Hernández, a la cadena nacional de radio i televisió. La mesura va entrar en vigor a les onze de la nit del divendres a l'hora local (les cinc de la matinada a Catalunya).

"Durant la vigència del decret queda prohibida la lliure circulació" entre les sis de la tarda i les sis del matí, ha indicat el govern. El decret, però, exclou tots els membres i tot el personal del Tribunal Suprem Electoral, els representants dels partits polítics, els observadors nacionals i internacionals i els comunicadors socials acreditats per l'ens que organitza les eleccions.

També podran circular lliurement els treballadors del transport de càrrega, les organitzacions de socors i emergència, les ambulàncies, el personal mèdic i els membres dels cossos de seguretat i justícia. El ministre Hernández ha emfatitzat que el decret executiu ordena detenir a qualsevol persona que circuli fora de l'horari establert per les autoritats o que d'alguna manera sigui sospitosa de causar danys a les persones o els béns.

Hondures viu des del dimecres a la nit una onada de protestes a diferents regions del país que han deixat desenes de ferits entre manifestants i policies. Els protagonistes de les manifestacions son simpatitzants de l'Aliança d'Oposició contra la Dictadura, el partit opositor al govern actual que va presentar el candidat Salvador Nasralla i denúncia que hi ha hagut frau electoral.

Confusió electoral

Així doncs, la votació es va acabar amb uns resultats molt poc clars. Després de l'escrutini del 94% de les actes electorals, el president hondureny Juan Orlando Hernández liderava els comicis amb el 42,92% dels vots, seguit de Nasralla amb el 41%.

És per això que l'organisme electoral iniciarà avui un escrutini especial de més d'un miler d'actes inconsistents per definir qui és el president electe. A Hondures no hi ha segona volta electoral, ja que guanya el candidat que obté el major número de vots.