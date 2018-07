L'estrella de criquet Imran Khan encapçala el recompte provisional al Pakistan

Sense sorpreses, Imran Khan, el candidat del Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) i exjugador de criquet, lidera el recompte no oficial i parcial de les eleccions generals al Pakistan, mentre les xifres oficials pateixen un retard d'hores a causa de fallades tècniques i entre al·legacions de frau. Segons aquestes dades, Khan s'imposa amb 119 dels 272 escons de l'Assemblea Nacional que hi ha en joc, al davant dels 61 que obté la Lliga Musulmana del Pakistan (PML-N), de l'exprimer ministre Nawaz Sharif i dels 40 Partit Popular del Pakistan, presidit per Bilawal Bhutto, amb el 49% dels vots escrutats, informa el diari 'Dawn'.

No obstant això, la Comissió Electoral del Pakistan encara no ha proporcionat resultats provisionals de cap tipus 16 hores després que tanquessin els col·legis i després d'afirmar de matinada que s'havien produït errors tècnics en el procés. "La raó d'aquest retard és el nou sistema i hi va haver alguns problemes tècnics utilitzant el sistema de transmissió de resultats que introduïm per primera vegada", ha afirmat en roda de premsa a Islamabad el comissionat electoral, Sardar Raza Khan.

Diversos partits, incloent-hi la Lliga Musulmana de Sharif, ha anunciat que rebutgen els resultats abans de l'anunci oficial a denunciar tripijocs en el recompte dels vots, un fet que el candidat i virtual guanyador Khan ha negat. "Aquestes eleccions han sigut 100% justes i transparents", ha afirmat el cap de la Comissió Electoral.

Les eleccions al Pakistan es van celebrar ahir dimecres després d'una tensa campanya electoral plena de denúncies de manipulació per afavorir al PTI per part dels "poders establerts", eufemisme amb el qual es fa referència al país al poderós exèrcit, que ha rebutjat interferir en el procés dels comicis.

Partits polítics i grups de drets humans han denunciat casos judicials contra els seus membres, pressions perquè alguns dels seus candidats abandonin el partit i assetjament a la premsa. Els militars van desplegar 370.000 efectius durant la jornada de votació, cosa que va generar crítiques.