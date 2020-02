Indignació a Mèxic per l'assassinat d'una nena de 7 anys

L'assassinat i tortura de Fátima Aldriguett, una nena de 7 anys trobada sense òrgans dins d'una bossa en un carrer de Ciutat de Mèxic, no només ha commocionat un país que conviu amb uns elevats índexs de violència, sinó que ha provocat la ira i la protesta de la societat civil, que reclama posar fi als feminicidis impunes. Cada dia maten una desena de dones i nenes a Mèxic, el 10% dels 90 assassinats totals registrats cada dia.

Les últimes imatges en vida de la nena són de l'11 de febrer i provenen d'una càmera de seguretat a la porta de la seva escola. La Fátima surt del centre de la mà d'una dona desconeguda i no es té notícies d'ella fins que el seu cos nu, torturat i sense els òrgans apareix en un carrer al sud de la capital federal. Per a la policia, la principal sospitosa és la dona misteriosa, en parador desconegut i per la qual hi ha una recompensa d'uns 100.000 euros al canvi. La mare de la menor, María Magdalena Antón, assenyala, però, com a responsable de l'assassinat Alan Herrera, un home que suposadament hauria agredit altres membres de la família, informa l'agència Efe. La queixa de la família és que la policia no els va fer cas quan van anar a denunciar la desaparició de la petita.

Al dol per l'assassinat de la nena s'hi suma la indignació que ha provocat la reacció del president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, que ha responsabilitat de la violència contra les dones la “degradació progressiva que té a veure amb el model neoliberal" dels seus antecessors al càrrec.

“No senyor, a la Fátima no li van robar una cartera amb diners per menjar. No és culpa del model neoliberal. No és culpa de la pobresa, és culpa de la deshumanització i els seus comentaris no ajuden", li responia una internauta al president a través de Twitter.

No señor, a Fátima no le quitaron una cartera con dinero para comer. No es culpa del modelo neoliberal. No es culpa de la pobreza. Es culpa de la deshumanización y sus comentarios no ayudan. Echarle la culpa a los demás, ver enemigos y no seres humanos.

pic.twitter.com/KWf7sECV2r — Vanessa (@VMOSN) February 17, 2020

Obrador ha anat més enllà i, davant la mobilització de dones, ha atacat les feministes reclamant-los contenció en l'expressió de la seva ira: "Demano a les feministes que no ens pintin les portes ni les parets", ha etzibat en un moment en què es qüestiona les mesures que ha ordenat el seu govern per acabar amb la lacra de la violència masclista i de la corrupció, dues dels grans objectius que es va marcar quan va arribar a la presidència, el 2018, i es trencava el tradicional bipartidisme.

Tracte irrespectuós d'una víctima

L'escabrós assassinat de la Fátima es produeix enmig d'una societat ja commocionada per una altra mort violenta, la de la jove de 25 anys Ingrid Escamilla, apareguda esquarterada suposadament per la seva parella i que ha provocat la indignació generalitzada a causa de la filtració de les imatges del cadàver de la dona a la premsa per part dels equips que porten la investigació del crim i que atempten directament contra la seva dignitat i intimitat. Per a les feministes i organitzacions de drets humans, la publicació de les imatges només responen a la morbositat.

Segons l'Observatori Ciutadà Nacional del Feminicidi, el 2018 van ser assassinades a Mèxic 3.752 dones, la pitjor xifra en tres dècades, i 1.463 nenes. Tres quartes parts de les mexicanes declaren haver patit algun tipus de violència i la meitat denuncien agressions i abusos del marit o l'exparella.