Indonèsia fa servir drons i sonars en la recuperació de les restes de l'avió estavellat al mar

Els equips d'emergència d'Indonèsia estan fent servir drons i sonars en la recuperació de les restes de l'avió que es va estavellar dilluns al mar de Java amb 189 persones a bord. S'han pogut recuperar deu cossos i molts objectes personals de l'aigua i no hi ha esperances de trobar supervivents en l'aparell de l'empresa 'low cost' Lion Air, que va caure 13 minuts després d'enlairar-se a l'aeroport de Java.

La localització de la caixa negra donarà més informació sobre l'accident. Els registres mostren que l'aparell havia tingut un problema tècnic el dia abans de l'accident, quan feia el trajecte entre Bali i Jakarta. Un aparell va fallar i el pilot va haver de donar el comandament al copilot. La companyia assegura, però, que l'avaria s'havia reparat.

540x306 Els equips de rescat es perparen per anar a la zona on s'ha localitzat l'aparell. / MASK ITSAN / EFE Els equips de rescat es perparen per anar a la zona on s'ha localitzat l'aparell. / MASK ITSAN / EFE

"Espero que aquest matí trobem la cabina o el fuselatge", ha dit a Reuters Soerjanto Tjahjono, cap de seguretat en el transport d'Indonèsia.

Fins ara s'han tret de l'aigua 10 cossos i 14 bosses de restes, incloses sabates, un bitlleter i diverses peces de roba, a més de restes de l'aparell.

Un avió nou

L’avió sinistrat era un Boeing 737 que només feia dos mesos que estava operatiu i tan sols acumulava 800 hores de vol. Segons algunes fonts, l’avió va dibuixar una trajectòria irregular poc abans d’iniciar un descens rapidíssim que va acabar tràgicament al mar. Abans d’estavellar-se, el pilot havia sol·licitat tornar a l’aeroport, però no va enviar cap senyal d’emergència, segons van comunicar les autoritats.

L’aparell feia la ruta des de Jakarta fins a l’illa de Bangka, una regió amb abundants mines a una sola hora de vol. Però tot just 13 minuts després d’enlairar-se es va precipitar al mar de Java a molta velocitat, des d’uns 2.500 metres d’altitud, i va desaparèixer del radar. La torre de control no va poder tornar a contactar amb la cabina dels pilots, dos homes amb milers d’hores d’experiència. L’empresa ha descartat, per ara, aturar els deu avions del mateix model que formen part de la seva flota. Lion Air és la principal companyia de baix cost d’Indonèsia.

540x306 Familiars d'una de les víctimes esperen notícies. / WILLY KURNIAWAN / REUTERS Familiars d'una de les víctimes esperen notícies. / WILLY KURNIAWAN / REUTERS

Els familiars de les víctimes s’aferren al “miracle” i esperen en els centres de crisi habilitats pel govern els resultats del rescat. “Paciència”, els va demanar el president indonesi, Joko 'Jokowi' Widodo, que des de l’illa de Bali, on era de visita oficial, va afirmar que "s’està fent tot el possible per localitzar i rescatar les víctimes". La recerca se centra a 12 quilòmetres de la costa, a menys de 30 metres de profunditat, que és la zona d’on ja s’han recuperat algunes pertinences personals dels ocupants de l’aparell sinistrat. “Prego perquè trobin les víctimes com més aviat millor”, va dir el president, segons recull el diari local 'The Jakarta Post'. Entre els passatgers de l’avió hi havia almenys una vintena de funcionaris que havien agafat el primer avió del dia per incorporar-se al seu lloc de treball. A l’aeroport de destí de l’avió, una dona esperava informació sobre el seu marit i els dos fills que viatjaven en l’aparell sinistrat i que tornaven de passar el cap de setmana a la capital per assistir a un partit de futbol.