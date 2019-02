Investiguen un possible pla de Trump per compartir tecnologia nuclear amb l'Aràbia Saudita

Els demòcrates han impulsat una investigació a la Cambra de Representants sobre un possible intent de la Casa Blanca de Donald Trump de compartir tecnologia nuclear amb l'Aràbia Saudita, en contra de les objeccions reiterades dels responsables d'ètica de l'administració.

Algú de dins mateix de la Casa Blanca ha filtrat als demòcrates la seva preocupació per "actes anormals" de Trump i els seus assessors més pròxims per tirar endavant tant sí com no un projecte per construir una dotzena de reactors nuclears a l'Aràbia Saudita.

"La persona que ens va advertir ha expressat una preocupació important per les potencials violacions legals i de procediment connectades amb les presses per tirar endavant un pla per transferir tecnologia nuclear a l'Aràbis Saudita", ha explicat el representant demòcrata Elijah Cummings. "Ens han advertit de conflictes d'interessos entre els principals assessors de la Casa Blanca que podrien implicar lleis federals criminals".

"També ens han advertit sobre un ambient de treball dins la Casa Blanca marcat pel caos, les disfuncions i la deslleialtat", a més dels casos de "càrrecs polítics que ignoraven directives dels principals assessors d'ètica de la Casa Blanca que repetidament i sense èxit van ordenar als oficials sènior de l'administració Trump frenar els seus plans".

La investigació oberta per un comitè de la Casa de Representants haurà d'afanyar-se, perquè segons les filtracions els plans de Trump tiren endavant i el passat 12 de febrer el mateix president es va entrevistar a la Casa Blanca amb desenvolupadors d'energia nuclear per parlar de compartir tecnologia amb països del Pròxim Orient, incloent-hi l'Aràbia Saudita, tal com informa 'The Guardian'.