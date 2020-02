Iowa, primer test per a les dues ànimes del Partit Demòcrata

Si l'energia genera moviment, la que desprèn la campanya de l'exvicepresident nord-americà Joe Biden sembla la d'un tren de vapor incapaç de seguir el rastre de l'alta velocitat amb què es mouen les bases de Bernie Sanders. Tots dos són septuagenaris, però l'electricitat dels mítings i actes del senador de Vermont està absent en els de Biden. La "revolució" socialista de Sanders encén els seus, un conjunt heterogeni de joves que senten que el seu present és pitjor que el passat dels seus pares i de veterans de la lluita pels drets civils, en la qual segueixen creient des dels anys 60 i 70. La "restauració" de Biden conforta un públic de mitjana edat que sembla que no vol grans ruptures. Simplement, i potser no és poc, el que anhela és despertar el país d'allò que sembla un malson: veure Donald Trump a la Casa Blanca.

Bernie i Joe, Sanders i Biden, representen dos plans oposats del Partit Demòcrata per intentar derrotar Donald Trump. No sembla que existeix el candidat perfecte per a un partit tan divers com complex d'unificar. No hi ha avui un Barack Obama que inspiri un ventall tan ampli d'interessos. Assistir als actes de campanya de tots dos és entrar en universos tan diferents com interdependents. Sense el sector més acomodat que fa costat a Joe Biden, el moviment de base de Bernie Sanders no pot arribar a la Casa Blanca. I viceversa. Però emeten senyals tan divergents que sembla difícil de creure que els uneixi alguna cosa més que el rebuig a Donald Trump.

Barbara i Kevin tenen clar que la solució per als Estats Units passa per Joe Biden. El creuen amb tal convicció que el matrimoni va viatjar des de Virginia fins a Des Moines per escoltar-hores abans de l'inici dels caucus d'Iowa. "Hem de recuperar el nostre país", asseguren. No creuen que això impliqui necessàriament un retorn a 2008, l'any de la primera victòria d'Obama. "Allò va ser un moment únic", reconeix Kevin, que va treballar com a secretari adjunt del departament de Comerç de la seva administració. Biden és per a ell sinònim de "decència, integritat i confiança", el candidat capaç de retornar la reputació a una institució danyada per la incorrecció política i els atacs de Donald Trump. A més, afirma, Biden "té la base de suports més àmplia entre els diferents grups demogràfics".

Si fos així, problema resolt. Si Joe Biden és capaç d'activar la que es coneix com a "coalició Obama", Trump ho tindria complicat. Afroamericans, llatins, classe obrera i un grapat de republicans desencantats. Però des de l'òrbita de Bernie Sanders no ho veuen tan clar. Miren Biden i sospiten que el reflex que els arriba és el del mateix aparell del Partit Demòcrata que no l'hi va posar fàcil el 2016 i no sembla disposat a posar-l'hi més senzill el 2020. Veuen més aviat Hillary Clinton, una candidata antipàtica, que no pas Barack Obama, a qui es remet contínuament Biden. I si veuen Hillary Clinton i no Obama, pot ser que els votants de Bernie Sanders es quedin a casa al novembre, com va passar el 2016.

Per a David, estudiant de Ciències Polítiques en una universitat de Chicago, aquest boicot a Hillary és més "mite" que realitat. "El nombre dels que no van votar no va ser decisiu", apunta. I afegeix: "Van ser menys els seguidors del Bernie que van votar per Trump que els de la Hillary que van votar per McCain" el 2008, en l'elecció que va portar a la Casa Blanca el primer president afroamericà. Arribi o no a ser el nominat en la convenció de juliol, la veritat és que han estat les idees del senador les que han marcat l'agenda del partit en aquesta campanya i fins i tot en les eleccions de mig mandat de 2018. Per exemple, Medicare for All, el sistema de salut públic per a tothom. O el Green New Deal, el pla de transformació cap a una economia sostenible. L'ala moderada del partit –el major exemple és Joe Biden– va a remolc, tractant de refredar part dels ardors revolucionaris del socialista.

El congressista Tim Ryan, que va arribar a formar part del nodrit grup d'aspirants demòcrates a la presidència fins fa uns mesos, va anar diumenge a Des Moines per fer costat a Biden. Allà va compartir amb l'ARA el següent: "Encara que el Bernie parla de les preocupacions apropiades, no estic necessàriament d'acord amb les seves solucions". Per a Ryan, Sanders és una garantia de derrota davant de Donald Trump. "He vist fa poc una enquesta que diu que el socialisme té un suport del 18% als EUA", argumenta com a clau per concloure el que seria "un desastre polític" per al partit.

Barbara i Kevin estan segurs que, sigui qui sigui el guanyador de les primàries, "els votants demòcrates votaran demòcrata al novembre". Però a pocs metres d'ells, com vingut d'un altre món, un altre Kevin, amb samarreta de suport a Bernie Sanders, confessa: "No sé el que faria si Biden és el nominat. Tinc 20 anys i des dels 15 vull votar pel Bernie". Sent que Sanders li parla a ell: "Necessito accés a la salut, audiòfon, ulleres, cirurgia dental i no m'ho puc permetre".

Quan Biden surt a escena, sembla dirigir-se només al més gran dels Kevin. El seu missatge és Donald Trump o la "restauració". Segons Tim Ryan, no cal preocupar-se per res. Arribat el moment, l'exvicepresident convencerà els Kevin que acompanyen Sanders. "Si hi ha algú conciliador, aquest és Joe Biden".