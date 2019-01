Israel bombardeja posicions iranianes a Síria

L'aviació israeliana ha bombardejat la matinada de diumenge a dilluns diverses posicions iranianes a l'àrea de Damasc elevant la tensió entre els dos països en el teatre sirià, i els dos països han creuat un intercanvi d'amenaces. La reducció dels atacs israelians a Síria durant les últimes setmanes ha quedat finalment enrere i s'ha obert la possibilitat clara d'un enfrontament directe a la zona.

Un portaveu militar israelià ha dit a Twitter que l'aviació ha atacat magatzems d'armes iranians, una base militar iraniana a l'aeroport internacional de Damasc, una base de la intel·ligència iraniana i un camp d'entrenament militar del mateix país a la zona de la capital siriana.

El nombre de víctimes no ha estat aclarit. Rússia diu que hi havia quatre soldats sirians morts i cinc de ferits, mentre que l'ONG alineada amb els rebels Observatori Sirià de Drets Humans, que opera des de Londres, parla d'onze morts, dos dels quals serien soldats sirians. Tampoc es va aclarir si entre els morts hi ha iranians.

El corresponsal de la cadena de televisió Al-Jazeera a Teheran va atribuir a fonts oficials d'aquell país que la pròxima vegada que Israel ataqui els seus destacaments, els iranians replicaran amb una "resposta directa".

Els atacs es van produir després que la Força al-Quds de la Guàrdia Republicana iraniana disparés un coet terra-terra contra el mont Hermon, situat al Golan ocupat per Israel a la guerra del 1967. Al mont Hermon hi ha un balneari d'hivern que és molt popular entre els esquiadors i els muntanyers israelians, i que va ser tancat després de l'incident, tot i que el coet va ser interceptat per les bateries antiaèries.

Segons Moscou, que té una forta presència militar a Síria i que ha desplegat bateries antiaèries en aquest país, les bateries van interceptar "més de 30 míssils i bombes guiades" disparades pels avions israelians. Iran, per la seva banda, ha donat suport al govern de Damasc durant la guerra civil amb milers de combatents i assessors militars, encara que no se sap quants iranians hi ha a Síria actualment.

L'atac va tenir lloc poc després d'un atac previ contra objectius a Síria i els aparells van sobrevolar el cel libanès com és habitual en aquests casos. Els sirians van dir que van interceptar la major part dels míssils i de les bombes guiades disparades pels avions, però una part dels projectils van arribar als seus objectius.

El primer ministre, Benjamin Netanyahu, que fa pocs dies va confirmar un gran nombre d'atacs contra objectius a Síria durant els últims anys, va justificar l'atac d'ahir, cosa que mostra que aquesta mena d'incidents ja no són secrets a Israel ni cal atribuir-los a "fonts estrangeres", com fan habitualment els periodistes israelians.

Un portaveu militar va dir que el coet terra-terra disparat per la Força al Quds contra l'Hermon va ser disparat "des d'una zona on ens van prometre que no hi serien" els iranians, en una aparent referència als acords verbals entre Netanyahu i el president Vladímir Putin.

L'atac va ser rebut amb circumspecció a Teheran, però el cap de la força aèria iraniana, el general Aziz Nasirzadeh, va dir a una web controlada per la televisió iraniana que el seu exèrcit està preparat per una escalada de les armes. "Estem completament a punt i impacients per confrontar el règim sionista i eliminar-lo de la terra", va dir el general.