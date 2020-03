El líder de l'oposició a Israel formarà un govern d'unitat amb Netanyahu

Beny Gantz, el líder de la principal formació opositora d'Israel, Blau i Blanc, va assegurar que ell faria fora del poder Benjamin Netanyahu, l'actual primer ministre en funcions imputat per corrupció. De fet, aquest ha estat el mantra que ha repetit una vegada i una altra en les seves campanyes electorals –durant l'últim any s'han celebrat tres vegades eleccions a Israel i en cap convocatòria s'ha aconseguit posar fi a la paràlisi política que viu el país–, fins que aquest dijous ha fet un gir de 180 graus.

Gantz ha estat escollit president del Parlament israelià amb el suport de Netanyahu i el seu partit, el Likud, i les formacions de dretes i ultraortodoxes, cosa que s'interpreta com que el líder de l'oposició hauria pactat amb l'actual primer ministre en funcions repartir-se el poder i formar un govern d'unitat nacional. La conseqüència d'aquest gir inesperat és que la coalició centrista Blau i Blanc que Gantz encapçalava ha quedat dividida: part dels seus propis correligionaris hi han votat en contra, així com altres partits de centre i d'esquerra. En concret, Gantz ha obtingut el suport de 74 dels 120 diputats que formen la cambra legislativa.

Repartiment de carteres

Els mitjans israelians informen que el líder centrista ocuparà la presidència del Parlament només durant un temps breu, ja que es preveu que sigui nomenat ministre d'Afers Exteriors en un govern format pel Likud i encapçalat per Netanyahu, que continuaria sent primer ministre durant els primers 18 mesos. De fet, Gantz i Netanyahu haurien arribat a un acord per formar un executiu d'unitat d'emergència davant la pandèmia del coronavirus, de manera que les seves respectives formacions es repartirien les carteres i el càrrec de primer ministre seria rotatiu.

"Són moments inusuals i requereixen decisions inusuals. Per això tinc la intenció d'explorar la formació d'un govern nacional d'emergència", ha declarat Gantz poc després de ser escollit president de la cambra legislativa i referint-se clarament a la crisi sanitària pel coronavirus. A Israel ja se n'han detectat 2.600 casos i s'han registrat vuit morts.

En canvi, part dels partits que formen Blau i Blanc consideren que el moviment polític de Gantz és una clara traïció als seus electors. Altres formacions que li van donar suport també són del mateix parer. Tamar Zandberg, membre del partit d'esquerra Meretz, aliat de Blau i Blanc, ha acusat Gantz d'abandonar milions de votants que buscaven una alternativa a Netanyahu. Ara possiblement Blau i Blanc s'acabarà desintegrant.

Crisi institucional

Israel va celebrar eleccions el 2 de març per tercera vegada en un any. Netanyahu va guanyar els comicis, però un cop més no va aconseguir la majoria parlamentària per posar fi a la paràlisi política que viu el país. Gantz va rebre l'encàrrec presidencial de formar govern després d'aconseguir la majoria de les recomanacions dels diputats del seu bloc parlamentari.

Aquesta setmana, però, va esclatar una nova crisi institucional que va enfrontar el Tribunal Suprem i el Parlament: el president de la cambra i aliat de Netanyahu, Yuli Edelstein, es va negar a convocar la sessió per votar la seva successió. Els grups de l'oposició, inclòs Blau i Blanc, van pressionar per presentar un projecte de llei que invalidés que un acusat de corrupció –com és el cas de Netanyahu– pogués ser primer ministre i van sol·licitar la renovació d'Edelstein, encarregat de l'agenda legislativa, per poder votar aquest projecte.

Edelstein va dimitir aquest dimecres i Gantz va presentar la seva candidatura per substituir-lo, en un gir polític que va deixar tothom esparverat. El líder centrista s'havia negat fins ara a governar amb Netanyahu per la seva situació judicial. De moment, però, el judici a Netanyahu ha quedat ajornat fins al 24 de maig a causa de la pandèmia.