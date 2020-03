Netanyahu guanya les eleccions a Israel, però sense majoria per formar govern, amb l'escrutini encara en marxa

El bloc de la dreta ultranacionalista i ultraortodoxa liderat per Benjamin Netanyahu ha obtingut un triomf clar en les eleccions israelianes de dilluns, malgrat que els resultats no li permetran formar un govern amb el suport de la majoria de la Knesset. Amb el 62% del vot escrutat, el bloc de la dreta ha obtingut 58 dels 120 escons del Parlament, un resultat que en principi no descarta la convocatòria d'unes quartes eleccions consecutives.

Amb el recompte de les paperetes en marxa, i amb una participació del 71 per cent, la més alta des del 1999, caldrà que el bloc de la dreta obtingui suport extern per arribar als 61 escons. Alguns membres del Likud han indicat durant la campanya que podria aconseguir-se suport addicional "robant" algun diputat a la coalició Blau i Blanc de Benny Gantz o fins i tot del partit laborista.

El recompte de les paperetes s'està duent a terme amb extrema lentitud. S'estima que les dades finals no es coneixeran fins dimarts al vespre. Només dimecres començarà l'escrutini dels vots dels soldats, que generalment voten majoritàriament per Netanyahu.

Davant dels resultats provisionals, que atorguen 58 escons al bloc de la dreta, el bloc de centreesquerra obtindria 54 seients. Serien uns resultats quasi idèntics als que van registrar-se a les eleccions de l'abril del 1999, quan el bloc de la dreta va obtenir 60 escons, és a dir, exactament la meitat dels que hi ha a la Knesset. Llavors, cap bloc va ser capaç de formar un executiu, i el Parlament es va dissoldre. És possible que aquesta vegada es repeteixi aquella situació.

També existeix la possibilitat, encara que remota, que els dos partits majoritaris creïn una gran coalició amb un primer ministre en rotació, un sistema que no va poder concretar-se després de les eleccions de l'abril ni tampoc quan els comicis es van repetir al setembre. Durant aquesta campanya, Gantz ha dit en més d'una ocasió que no es posarà a les ordres de Netanyahu pels tres casos de corrupció que es jutjaran a partir del 17 de març.

Amb aquest panorama, si Netanyahu no obté d'alguna manera el suport de 61 diputats, Israel hauria de tornar a les urnes d'aquí quatre o cinc mesos per quarta vegada consecutiva. El primer ministre va obrir-se a aquesta eventualitat durant la campanya deixant clar que no preveu cedir la seva posició a un altre candidat del Likud que comptés amb el suport de Blau i Blanc.

També s'ha de considerar la situació de Yisrael Beitenu, el partit del líder ultranacionalista Avigdor Lieberman. Els 6 diputats que li atorguen les enquestes actualitzades durant la matinada pels tres canals de televisió tornarien a ser decisius. Lieberman ha promès que no hi haurà unes quartes eleccions, però no ha dit l'última paraula.

Enemic declarat de Netanyahu, Lieberman ha insistit que el primer ministre no continuarà al seu càrrec si depèn d'ell, i va reiterar que l'única sortida és una gran coalició que hauria de formar-se amb un altre candidat del Likud que no fos Netanyahu, i que no inclouria els partits ultraortodoxos, als quals Lieberman acusa d'oprimir els jueus no religiosos i d'abusar dels subsidis públics.

D'altra banda, Lieberman descarta frontalment donar suport a una coalició de centreesquerra que comptés amb el suport dels partits àrabs, que segons les enquestes obtindrien 15 escons. És impensable que Lieberman i els àrabs seguin al mateix govern i encara més que els àrabs donin suport a un govern des de fora: el seu programa és irreconciliable amb el de Lieberman.

Netanyahu va convertir les eleccions en un plebiscit sobre la seva persona, i el públic hi ha reaccionat favorablement. Ha estat una victòria significativa, però sembla que no decisiva. Pel que fa al judici per corrupció, que començarà d'aquí dues setmanes si no demana un ajornament, Netanyahu no podrà evitar-lo. En el seu entorn s'indicava durant la campanya que si Netanyahu obtenia una majoria suficient canviaria la llei per aconseguir la immunitat, cosa que amb aquests resultats provisionals no podrà fer.

"Ha estat la victòria més gran de la meva vida", ha dit Netanyahu al final de la jornada. "No hi ha res com els ciutadans d'Israel. Els ciutadans d'Israel confien en nosaltres perquè saben que els hem donat la millor dècada de la història d'Israel". També va prometre "eliminar" l'"amenaça" iraniana i formalitzar la pau amb els països àrabs, però no va esmentar el judici.

Per la seva banda, Gantz va dir que estava "decebut" i "adolorit" pels resultats dels sondejos, i va demanar els seus seguidors que esperin al recompte final, perquè podria donar-se un empat similar al de l'abril passat.