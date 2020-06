Itàlia reobre les fronteres amb la UE per reactivar el turisme

El país que va ser l’epicentre del coronavirus a Europa durant l’inici del brot al continent fa passes de gegant per recuperar la normalitat. Tot i que les xifres diàries no s’acaben d’estabilitzar, malgrat que van a la baixa des de fa dies, el govern italià ha reobert aquest dimecres les fronteres del país amb la resta de la Unió Europea per tal de recuperar una mica el turisme, un sector que suposa fins al 13% del seu PIB.

Tot i que fins fa poc es donava per fet que aquest estiu l’únic turisme que rebria Itàlia seria el dels mateixos italians (el govern va aprovar ajudes de 500 euros per família a les llars de pocs ingressos perquè poguessin fer turisme), finalment el govern de Giuseppe Conte ha decidit reobrir-se a l’exterior. La decisió se suma aquest dimecres a la reobertura també de les fronteres internes, que aixecava ja totes les restricció de moviments entre les diferents regions d’Itàlia.

També avui ha sortit el primer vol directe d’Alitalia des de Roma fins a Barcelona, després que totes aquestes connexions directes quedessin suspeses l'11 de març, informa Efe. Dijous es reprendran els vols amb Madrid. Tot i que Espanya manté la quarantena de 14 dies per a tothom que arriba de l’exterior, Itàlia reobre les seves fronteres amb la UE sense aplicar de moment cap tipus de quarantena.

I és que l’associació d’empresaris agrícoles més gran d’Itàlia, Coldiretti, assegura que entre el març i el maig d’aquest 2020 s’han perdut fins a 20.000 milions d’euros de despesa turística en allotjaments, restauració, transport i compres al país transalpí. L’associació de pimes CNA va més enllà i calcula que el turisme ha patit una caiguda de facturació de fins a 40.000 milions d’euros i ha perdut el 73% dels seus ingressos en el primer trimestre de l’any. Entre el març i el maig els aeroports italians han rebut fins a 45 milions de passatgers menys que l’any passat a causa de la pandèmia de covid-19, que va assolar especialment Itàlia a l’inici del brot europeu. Aquest és el càlcul de l’associació italiana de gestors aeroportuaris Assaeroporti, una xifra demolidora tenint en compte que durant tot el 2019 el país va rebre 63 milions de turistes estrangers.

Però, malgrat la reobertura, no s’espera pas que les xifres turístiques es recuperin fins a nivells normals. Ivan Bassato, director d’operacions d'Aeroporti di Roma, la societat gestora dels aeroports de la ciutat, va explicar a Efe que si l’any passat l’aeroport de Fuimicino rebia vins a 1.000 vols diaris en el pic de l’estiu amb 150.000 passatgers, aquest any probablement es quedaran amb 10.000 passatgers.

Mobilitat interna

Des d'aquest dimecres, a més, es permet als ciutadans italians moure’s lliurement dins del país, canviant de regió. Amb tot, cada govern regional pot optar per mesures de control, com és el cas de la regió del Laci, on hi ha la capital, que prendrà la temperatura a tots els passatgers que hi entrin en tren, avió o vaixell, i aïllarà tothom que estigui a més de 37,5 graus per fer-li la prova ràpida de coronavirus.

“Les dades de les corbes ens demostren que els sistemes que hem posat en marxa funcionen. I el fet de procedir a la reobertura progressiva està funcionant”, va dir Conte en una roda de premsa per presentar l’entrada del país a la fase 3 del desconfinament, que va coincidir dimarts amb la celebració de la festa nacional d’Itàlia. Amb tot, en el recompte de dimecres, el país havia registrat 77 noves morts per coronavirus, davant de les 55 registrades el dia anterior, i s’havien confirmat 321 nous casos davant dels 318 de dimarts. En total, el país té 33.601 morts per covid-19, la tercera xifra més alta del món.