El Japó tanca el 2018 amb dos executats i eleva a una xifra rècord els ajusticiats

El Japó ha penjat a la forca dos homes condemnats a pena de mort, en el primer ajusticiament des del juliol, quan es van executar sis membres de la secta que va atemptar contra el metro de Tòquio amb gas sarín el 1995. Al corredor de la mort hi ha més de cent reclusos esperant que es compleixi la sentència de la pena capital.

Els dos executats són Keizo Okamoto, de 60 anys, membre de la Yakuza, el nom amb què es coneix la màfia japonesa, i un antic assessor financer, Hiroya Suemori, de 67 anys, que havien estat condemnats el 2004 a mort per l'atracament i el posterior assassinat de dues persones a la prefectura d'Osaka el 1988.

En una compareixença per donar detalls de l'ajusticiament, el ministre de Justícia nipó ha defensat l'aplicació de la pena capital com un "fet inevitable" per als crims "extremadament cruels i vils" com el que, ha dit, van protagonitzar els dos executats. Segons el ministre, l'execució s'ha produït després d'una anàlisi molt curosa per descartar algun factor que pogués impedir la seva mort. Un cop es va concloure, però, que no era possible la revisió del judici, els dos homes han estat penjats a la forca.

Els dos condemnats havien segrestat el president d'una empresa d'inversió a qui prèviament havien exigit 100 milions de iens (792.000 euros al canvi actual). Després de rebre els diners, els dos delinqüents van ofegar l'ostatge amb un cable de televisió, i amb la mateixa tècnica van matar un empleat de la mateixa companyia. Els cadàvers van ser localitzats en un bosc de la prefectura de Kyoto coberts amb formigó.

Aquest 2018 el Japó ha executat 15 condemnats a la pena capital, la xifra més elevada des del 2008, malgrat que diverses entitats i ONG pels drets humans han reclamat als governs de Tòquio l'abolició de la pena de mort. No obstant, el ministre de Justícia ha tornat a afirmar que la petició és "inapropiada" i ha assegurat que la pena capital té un gran suport entre la ciutadania.