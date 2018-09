Sortir de la Unió Europea sense acord seria "un desastre nacional", diu Corbyn

Jeremy Corbyn, líder del laborisme britànic, ha desfet aquest dimecres parcialment algunes de les esperances dels militants pro Unió Europea (UE) de poder revertir el Brexit. Ho ha fet, però, de manera molt ambigua, en el discurs de cloenda del congrés del partit, que s’ha celebrat des de diumenge a Liverpool. L'ambigüitat del partit sobre el Brexit és tan accentuada com les baralles internes dels conservadors pel mateix tema.

Parlant de les diferents accions que el seu hipotètic govern duria a terme si arriba o quan arribi al poder, Corbyn ha dit: "El laborisme oferirà tot el que necessitem per modernitzar la nostra economia: més inversió en el nostre transport, habitatge i infraestructura digital; més inversió en educació i formació professional, de manera que els treballadors siguin més productius; accions per salvar els comerços locals, i acció per fer front als augments de preus que ens afecten a tots. Però, sobretot, [oferim] el compromís amb un Brexit que protegeix els llocs de treball, l'economia i el comerç, i una oposició decidida a un que no ho faci", el dels conservadors.

Ahir dimarts el partit va aprovar majoritàriament una moció segons la qual, si no hi ha eleccions generals aviat, el laborisme farà campanya per una votació sobre la futura relació amb la UE, sense excloure cap opció, inclosa la de quedar-s'hi. Aquest supòsit es basa en la creença dels laboristes de la imminent caiguda del govern davant la impossibilitat d’arribar a un acord de sortida amb la Unió Europea.

Sobre aquest punt, Corbyn també ha assegurat que "el Partit Laborista votarà en contra del pla Checkers, o del que en quedi, si suposa deixar la Unió Europea sense un acord". Aquesta possibilitat, ha dit, seria "un desastre nacional": "I si el Parlament refusa el tractat, o el govern no arriba a cap acord, pressionarem per unes eleccions generals", la prioritat del partit més que no pas el segon referèndum.

En paraules de Corbyn, l'única possibilitat que té Theresa May de veure aprovat el seu pla, que també refusen els radicals 'tories', és "proporcionar un acord que inclogui una unió duanera i no estableixi cap frontera a Irlanda". El líder del partit també ha demanat la protecció dels "llocs de treball, els drets de les persones al treball i els estàndards mediambientals i de consum". "Donarem suport a aquest acord raonable. Un tracte que estarà avalat també per la majoria del món empresarial i dels sindicats. Però si no podeu negociar aquest acord, heu de donar pas a un partit que pugui fer-ho", ha continuat.

Corbyn s'ha mostrat molt confiat durant l'hora escassa de discurs. Molt còmode perquè emetia un missatge que es basa en les seves creences polítiques de tota la vida. La pregunta que sorgeix, però, és si el públic britànic està disposat a donar-li la confiança per tirar endavant una "agenda radical" amb l’objectiu de capgirar l'economia del Regne Unit i dur a terme una "revolució verda", en què ha destacat el compromís de crear 400.000 nous llocs de treballs sostenibles amb el medi ambient.

Jeremy Corbyn ha volgut convèncer l’opinió pública britànica: "Som un partit preparat per agafar les regnes del país". "Congressistes, cada mes que aquest govern [conservador] es manté en el poder, tot va pitjor". Així, ha dit, el pròxim executiu laborista "refarà" els "serveis públics", i s'ha referit a bastament a les mancances en sanitat, en atenció social, en transports públics, en educació i en manca d'habitatges.

"El canvi que necessitem requereix de noves idees i nous pensaments, així com l'aprenentatge dels que han treballat en el passat i en altres països". Algunes propostes ja han sortit al llarg del congrés. Per exemple, que les empreses lliurin un percentatge de les seves accions als treballadors.

L'eina per dur a terme tots aquests canvis és un laborisme al qual ha instat a mantenir-se unit per sobre de les diferències internes: "El nostre moviment no ha aconseguit res en dividir-se. Els únics guanyadors han sigut els rics i el partit dels rics: els conservadors. Hem iniciat un viatge junts i només el podem completar junts", ha dit.

Corbyn ha aprofitat l'ocasió també per etzibar un atac molt dur a la política econòmica basada en la lloança de la "cobdícia", una crítica a les actuacions no només del governs conservadors de David Cameron (2010-16) i Theresa May (des de 2016), sinó també a les pràctiques del nou laborisme representat per Tony Blair i Gordon Brown (1997-2010).

Els 400.000 llocs de treball promesos s'haurien de concentrar, en bona mesura, en les parts del Regne Unit, el nord i les Midlands, bàsicament, que encara pateixen els efectes derivats de la desindustrialització dels anys 80. Són el que Corbyn ha anomenat les "comunitats oblidades" que van quedar enrere amb el tancament de les mines de carbó i de les fàbriques d'acer, i que els últims anys han patit més les retallades conservadores per la crisi del 2008.