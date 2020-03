La resurrecció de Joe Biden frena la "revolució" de Bernie Sanders

Partia com el gran favorit però, a mesura que avançaven les etapes de les primàries demòcrates, es va veure que estava baix de forma. Lent de reflexos, poc hàbil en les reaccions, va anar caient de les primeres posicions. L'organització, que és tant com dir el seu propi equip, va intervenir just a temps per donar-li l'impuls necessari. Per fer-lo competitiu, va apartar a les portes d'una jornada clau dos dels seus competidors directes, Pete Buttigieg i Amy Klobuchar, i va aconseguir aplanar-li el terreny. Un moviment que aquesta matinada s'ha demostrat providencial per a la seva supervivència, i potser també per a la seva victòria al juliol, quan la competició arribi al final. Joe Biden, el favorit que havia deixat de ser-ho, ha ressorgit en un Superdimarts que preludia un ajustat duel amb Bernie Sanders.

Dels catorze estats en joc, Joe Biden ha aconseguit emportar-se la majoria a Texas (segon estat amb més delegats en joc) que ha caigut en favor seu a primera hora d'aquest dimecres, Virgínia (on ha tret 30 punts més que el senador), Alabama, Arkansas, Minnesota (on liderava Klobuchar abans de la seva retirada), Carolina de Nord, Oklahoma (on Sanders va guanyar el 2016), Tennessee, molt probablement Maine i, sorprenentment, Massachusetts, l'estat d'on és senadora Elizabeth Warren. En un cop gairebé mortal a la seva campanya, Warren ha quedat tercera a casa seva. La congressista Ilhan Omar, que dona suport a Bernie Sanders, ha criticat Warren per Twitter. Sense esmentar-la, s'ha lamentat que l'esquerra del partit no hagués seguit els passos del sector moderat consolidant una única candidatura. La suma dels vots de les dues campanyes hauria permès diluir la reacció de Biden, que ha fonamentat la seva bona nit en el suport del vot afroamericà i en els votants més grans.

Per la seva banda, Bernie Sanders ha aconseguit la victòria a l'estat que representa com a senador, Vermont, així com a Utah i Colorado. Tal com preveien les enquestes, el tros més gros del pastís, Califòrnia, també és per al socialdemòcrata, però el recompte final pot durar dies.

No obstant això, més enllà de les victòries en nombre de vots, la qüestió fonamental després de la batalla del Superdimarts és saber el recompte de delegats. Amb els recomptes ja molt avançats, Joe Biden es quedava 370 delegats, força més que els 298 de Sanders, cosa que farà més complicar per al senador de Vermont aconseguir la nominació. Té el vent mediàtic i l'aparell del partit en contra. La "revolució" de Sanders contra el "moviment" liderat per Biden.

La llarga matinada de recompte de vots en 14 estats i territoris nord-americans, encara pendent dels resultats de Califòrnia, ha servit per mesurar l'impacte del multimilionari Mike Bloomberg. Després d'invertir més de 400 milions de dòlars de la seva pròpia fortuna per projectar-se com l'únic capaç de derrotar Donald Trump al novembre, ha punxat a les primeres de canvi. Estrepitosament. Fins al punt que la seva única victòria absoluta, al territori de la Samoa Americana, sembla una broma del destí per a algú que ha inundat els mitjans de comunicació amb la publicitat de la seva candidatura. Aquest dimecres podria prendre un determini sobre el futur de la seva campanya. Pesarà, i molt, quina consideri l'exalcalde de Nova York que és la millor fórmula perquè Bernie Sanders no sigui el candidat.