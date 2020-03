Joe Biden es reivindica com l'alternativa a Bernie Sanders

Carolina de el Sud és "territori Biden", admetia un votant de la senadora Elizabeth Warren. Un territori que recela de la "revolució" socialdemòcrata del senador Bernie Sanders i de l'homosexualitat del jove exalcalde Pete Buttigieg. Un estat conservador i tradicional on la majoria de votants demòcrates són afroamericans que sospiren pel retorn de Barack Obama i veuen en Joe Biden la garantia per recuperar un llegat que Donald Trump ha desmuntat metòdicament. La regió del sud ha donat aquest dissabte a l'exvicepresident Biden una contundent victòria (gairebé la meitat dels vots) i la celebració ha començat amb una oració. Ha estat, en realitat, l'únic resultat possible per reflotar una candidatura que va semblar tocada, i gairebé enfonsada, després de fracassar a Iowa i Nou Hampshire i de reviure tímidament a Nevada.

"La majoria de nord-americans no volen una revolució, volen resultats", ha defensat Joe Biden en el discurs de la victòria a Columbia. Un missatge directe a la jugular de Bernie Sanders que, tot i haver redoblat esforços per atraure la població negra, només ha aconseguit arrossegar els més joves de la comunitat. El 60% d'afroamericans han fet pujar Joe Biden. La joventut confia en el senador per derrotar Donald Trump i reinventar el país, però els grans, en sintonia amb l'establishment del Partit Demòcrata, no creuen en el "tot gratis" de Sanders, malgrat que el candidat de Vermont es remet a les exitoses experiències d'Europa i el Canadà com a prova de la viabilitat del seu programa.

Preparats per al Superdimarts

La victòria de Biden s'ha produït a les portes d'una jornada clau, la del conegut com a Superdimarts: quinze estats i territoris dels Estats Units voten el 3 de març i atorguen un terç dels delegats que proclamaran al juliol el candidat demòcrata a la convenció nacional del partit. Però el resultat de dissabte aclareix ben poca cosa. Bernie Sanders afronta la cita amb fermesa en la seva cursa cap a la nominació com a vers lliure del partit. És l'aspirant que més seguidors mobilitza als mítings, lidera en nombre de delegats i compta amb guanyar a l'estat que més n'atorga, Califòrnia. També aspira a l'èxit a Texas, on el vot llatí és fonamental; ja li va resultar clau per guanyar sobradament als caucus de Nevada.

Sanders, sotmès a un estricte escrutini d'uns mitjans de comunicació hostils en general al seu programa, compta a favor amb una oposició moderada dividida entre uns quants aspirants. El bon resultat de Biden a Carolina de Sud li permet proclamar-se com a alternativa al senador. Almenys fins dimarts. Després, l'exvicepresident afrontarà un nou obstacle: l'entrada en acció del multimilionari Mike Bloomberg. L'exalcalde de Nova York, que s'ha saltat les primàries del febrer, ha fonamentat la seva campanya en una aclaparadora inundació d'anuncis a la televisió i a les xarxes socials, cortesia de la seva inesgotable butxaca. Diumenge es va permetre fins i tot tres minuts de televisió per emetre un "missatge a la nació" sobre la crisi del coronavirus. El que es deixa als debats ho intenta compensar amb un missatge controlat, dissenyat i empaquetat a conveniència. En les enquestes a Carolina de Sud, gairebé tres quartes parts de l'electorat va dir que tenia una mala imatge de Bloomberg.

Els resultats del 3 de març permetran intuir si el partit es dirigeix cap a una convenció amb uns quants candidats, amb les possibles tensions i escissions que es puguin derivar. També si els afroamericans d'altres estats emulen els de Carolina de Sud i van amb Biden, i si els llatins de Texas emulen els de Nevada i es decanten per Sanders. De moment, la votació de dissabte s'ha cobrat la primera víctima: el multimilionari Tom Steyer ho ha deixat córrer. La seva gran inversió econòmica i de presència en aquest estat amb prou feines li ha permès arribar a un infructuós tercer lloc. Per sobre, això sí, de la senadora Elizabeth Warren i de l'exalcalde Pete Buttigieg, a qui el sud ha fet tocar de peus a terra després de la seva fulgurant irrupció a Iowa.