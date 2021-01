"La democràcia ha prevalgut": Joe Biden investit 46è president dels Estats Units

Canvi d'era a Washington. Joe Biden ja és el president dels Estats Units. Quan faltaven uns minuts per dotze del migdia a Washington, el demòcrata ha jurat el càrrec a la façana oest del Capitoli, excepcionalment buida. “Ens hem adonat, un cop més, que la democràcia és preciosa: i avui, amics, la democràcia ha prevalgut", ha dit Biden en el seu discurs, centrat en un missatge d'unitat. “Ja sé que parlar d'unitat pot sonar per alguns com una fantasia de bojos ara mateix. Sé que les forces que ens divideixen són profundes i reals. I també que no són noves", ha reconegut el flamant president. "Però la unitat és camí per avançar", ha asseverat.

La pandèmia i les mesures de seguretat imposades després de l'assalt a aquest mateix edifici, el 6 de gener, així com l'absència de Donald Trump, que aquest matí ha abandonat la Casa Blanca i ha marxat cap a Florida, han marcat la cerimònia. Sí que hi ha participat el vicepresident Mike Pence. Si el 2009 dos milions de persones van omplir el Mall per seguir la presa de possessió de l'anterior president demòcrata, Barack Obama, en aquesta ocasió només un miler de convidats, asseguts a l'escenari respectant la distància de seguretat, han pogut acompanyar Biden. Però també hi ha excepcionalitats en positiu: Kamala Harris s'ha convertit en la primera dona i la primera negra i asiàtico-americana a ocupar la vicepresidència dels Estats Units.

És el mateix escenari on es va viure fa dues setmanes l'assalt al Congrés per part d'una torba de seguidors de Trump, un atac que va deixar cinc morts. Les impressionants mesures de seguretat, amb més de 20.000 efectius de la Guàrdia Nacional desplegats a la ciutat, ha evitat per ara incidents. Donald Trump ja és a Florida, camí de la seva mansió de Mar-a-Lago. És el primer president sortint que no assisteix a la cerimònia de presa de possessió del càrrec des del 1869. Abans d'agafar l'avió, el ja expresident ha deixat caure que intentarà tornar "d'alguna manera". Segons l'agència Bloomberg, estaria valorant fundar un nou partit polític.

El centre de la capital està pres per més de 20.000 efectius de la Guàrdia Nacional, arribats dels cinquanta estats del país, l’anomalia amb què acaba el turbulent mandat de Donald Trump i comença el de Joe Biden, que s'ha convertit en el 46è president dels Estats Units. Arribat a la Casa Blanca amb el lema "Guarir l'ànima de la nació", a Biden li espera un repte majúscul. Torna al govern dels Estats Units, quatre anys després de ser el segon de Barack Obama, i ho fa havent complert 78 anys: és l'home de més edat en assumir la presidència.

Es trobarà un país devastat per una doble malaltia: la causada pel coronavirus i la causada pel populisme autoritari del president sortint. La primera ja ha deixat 400.000 morts –els últims 100.000 en només cinc setmanes– i una economia devastada. La segona ha portat un assalt al Capitoli el 6 de gener, grups de supremacistes blancs armats i excitats i milions de nord-americans atrapats en una xarxa de mentides que els fan creure que viuen en un estat fallit. El 70% dels votants republicans consideren Biden un president il·legítim que arriba a la Casa Blanca gràcies a un frau electoral gegantí. Això és el que els ha dit Donald Trump una vegada i una altra. I el deliri, impulsat per un aparell mediàtic al seu servei, ha arrossegat una part gens menyspreable de la ciutadania.

Futur polític incert

Trump marxa, però el seu futur polític segueix sent una incògnita. El seu lideratge sobre el Partit Republicà i les seves opcions de tornar-ho a intentar d’aquí quatre anys depenen en gran mesura del que passi al Senat, responsable de jutjar políticament Trump del càrrec d’“incitació a la insurrecció” aprovat la setmana passada a la Cambra de Representants. Aquest dimarts, en la represa de l’activitat a la cambra alta, el líder republicà Mitch McConnell va fer la seva declaració més contundent sobre els esdeveniments del 6 de gener passat i sobre el paper que hi va jugar el president. Segons McConnell, “a la turba la van alimentar amb mentides, [va ser] provocada pel president i altres persones poderoses”.

Si vota a favor de condemnar Trump, el senador podria arrossegar amb ell un nombre suficient de republicans i tancar les portes de la Casa Blanca el 2024 al fins ara president. Mentrestant, i en un nou intent de desvincular-se dels fets, Trump va emetre ahir a la nit un vídeo de comiat en què va assegurar: “La violència política és un atac contra el que estimem com a americans”. Sense esmentar pel seu nom Joe Biden, el republicà va apuntar: “Reso pel seu èxit a l’hora de mantenir Amèrica segura i pròspera”, i li va desitjar “sort, una paraula molt important”. Lluny de tancar la porta del seu futur polític, l’encara president va defensar: “El moviment que vam iniciar és només el començament”.