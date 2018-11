Jo Johnson, germà de Boris, deixa el govern de May

Més problemes per a Theresa May en el seu intent de vendre el pacte del Brexit al Parlament britànic, si finalment n’aconsegueix un. Jo Johnson, secretari d’estat de Transports, diputat conservador per una circumscripció del sud-est de Londres i germà de Boris Johnson -l’exministre d’Exteriors i un dels grans impulsors de la campanya per sortir de la Unió Europea (UE)-, va dimitir ahir del càrrec en protesta contra la política de la premier en relació amb la negociació amb Brussel·les.

Ho va anunciar en una carta pública en què retreia a May que el pacte que podria arribar a oferir a la Cambra dels Comuns és una tria entre el “vassallatge o el caos”. “L’acord que s’està negociant actualment amb la UE és un gran error”, escriu. Al mateix temps, Jo Johnson va assegurar que, a partir d’ara, centraria tota la seva acció política en la consecució d’un segon referèndum, ja que l’acord que està a punt d’oferir-se als britànics “deixarà el país econòmicament més feble”. “Sense cap capacitat de decisió sobre les regles de la Unió, no produirà més que anys d’incertesa per a les empreses.” I, d’altra banda, en cas que no hi hagi acord entre Londres i Brussel·les, Johnson sosté: “El que sé com a secretari d’Estat de Transports és que es produirà un dany inenarrable al país”.

De fet, a mitjans de juny la UE i a primers d’octubre el govern britànic van emetre directrius segons les quals un divorci sense acord arribaria, fins i tot, a produir un caos aeri, amb la possibilitat que la majoria de vols entre el territori de la Unió i el Regne Unit es quedessin a terra davant el trencament de l’acord actualment en vigor que equipara les regulacions aèries de tots els membres de la UE.

En el seu text, Johnson afirma també que el Regne Unit està a punt de caure en la “crisi més gran des de la Segona Guerra Mundial”, i que el que s’havia promès a l’opinió pública durant la campanya del plebiscit del 2016 i el que se li està oferint “no tenen res a veure”.

Un cop demà finalitzin els actes de commemoració del centenari de la fi de la Primera Guerra Mundial, tota l’atenció política britànica girarà un cop més cap al Brexit i la possibilitat que en els pròxims dies Brussel·les i Londres arribin a un acord.

Si ho fa, però, el govern haurà de sancionar el text que May porti de Brussel·les. I la dimissió de Johnson no augura que sigui acceptat fàcilment per la Cambra dels Comuns. En aquest sentit, ahir Theresa May va rebre un seriós avís dels unionistes nord-irlandesos del DUP, que li donen suport a la cambra. Segons una informació que revelava el Times, May va escriure dimarts a la líder del DUP, Arlene Foster, anunciant-li les característiques generals del pacte. El DUP les va interpretar com la possibilitat que Londres, finalment, deixi Irlanda del Nord en un règim duaner diferent que la resta del Regne Unit un cop es ratifiqués l’acord amb Brussel·les. I aquesta opció seria del tot suïcida per a May, ja que ni els unionistes ni els laboristes ni la immensa majoria dels conservadors ho acceptarien mai.