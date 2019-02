Juncker: "Si només em reunís amb demòcrates les meves setmanes s'acabarien el dimarts"

La cimera entre la Unió Europea i els líders de la Lliga Àrab s'acaba aquest dilluns a Egipte sense gaires perspectives d'acord. De fet, es tem que no es pugui aprovar ni una declaració conjunta, tot i els intents d'arribar a posicions comunes en matèria de seguretat amb la vista posada en les guerres del Iemen, Síria i Líbia. En qüestions migratòries, els països africans també han rebutjat del tot la idea d'acollir centres de detenció per als migrants rescatats al mar, com proposava la UE.

Dictadors com el general Abdel Fattah al-Sissi –que és l'amfitrió de la trobada a Xarm al-Xeikh– i el rei Salman de l'Aràbia Saudita –que ha substituït aquest cop el seu fill i príncep hereu, Mohamed bin Salman, acusat de l'assassinat del periodista Jamal Kashoggi–, entre d'altres, han sigut els interlocutors dels líders de les institucions europees aquests dos dies. Això ha empès alguns periodistes a preguntar al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, si no se sentia incòmode havent-se de reunir amb dictadors i autòcrates.

"Sí, esclar. Però si només em reunís amb demòcrates impecables, les meves setmanes s'acabarien el dimarts", ha respost Juncker davant les càmeres de la televisió alemanya.

Mr #Juncker, don’t you feel bad meeting so many dictators?



