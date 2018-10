Kavanaugh supera la primera votació i el Senat decidirà dissabte

El qüestionat Brett Kavanaugh, el jutge candidat del president nord-americà, Donald Trump, al Tribunal Suprem, ha superat aquest divendres el tràmit previ abans que demà el Senat es pronunciï sobre la seva candidatura enmig de les acusacions sexuals de què se'l responsabilitza.

Amb 51 vots a favor i 49 en contra, la Cambra Alta ha acceptat que dissabte es pugui votar per confirmar o no Kavanaugh, que ha sigut acusat públicament d'haver comès abusos sexuals per tres dones, una de les quals és Christine Blasey Ford. De fet, Blasey Ford va comparèixer la setmana passada al mateix Senat per explicar la seva versió sobre els fets, que suposadament van passar el 1982.

Finalment, doncs, la sessió de demà s'ha aprovat tot i el vot contrari d'una senadora republicana, Lisa Murkowski, que ha sigut contrarestat pel vot a favor d'un demòcrata, Joe Manchin.

Paral·lelament, el president dels Estats Units no ha trigat a reaccionar i ha alabat la feina dels legisladors: "Molt orgullós del Senat dels EUA per haver votat 'sí' per avançar en el nomenament del jutge Brett Kavanaugh!", ha dit, com és costum, a través del seu compte de Twitter.

Very proud of the U.S. Senate for voting “YES” to advance the nomination of Judge Brett Kavanaugh! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de octubre de 2018

La decisió de dur a terme la votació final, però, arriba una setmana després que la pressió de la gent i dels senadors provoqués que Trump es veiés obligat a ordenar a l'FBI que fes una investigació exprés sobre les acusacions. Els senadors, després de llegir els resultats aquest dijous, van considerar que les acusacions no havien sigut corroborades i que, per tant, es podia continuar el procés d'elecció.

Per contra, els demòcrates opinen el contrari i van suggerir que les investigacions aportaven indicis de "mala conducta" de Kavanaugh, i van denunciar que es tractava d'un informe incomplet i limitat pels interessos de la Casa Blanca.

Demà Kavanaugh podria ser confirmat si els republicans, amb una petita majoria –de només 51 escons–, aconsegueixen una cinquantena de vots, el mínim necessari perquè un candidat sigui confirmat.