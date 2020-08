El Kremlin rebutja investigar el possible enverinament de Navalni

El Kremlin ha rebutjat aquest dimarts la possibilitat d'obrir una investigació criminal sobre el suposat enverinament del líder de l'oposició russa, Aleksei Navalni, que està ingressat en estat greu a l'hospital La Charité de Berlín després que la setmana passada prengués un te i pocs minuts després es trobés malament de sobte.

Aquest dilluns la cancellera Angela Merkel i el ministre d'Afers Exteriors alemany, Heiko Maas, van fer públic un comunicat conjunt amb una crida perquè s'aclareixi què li ha passat a Navalni fins a l'últim detall i amb total transparència. França i l’organització de drets humans Amnistia Internacional també han demanat aquest dimarts a Rússia l’obertura d’un cas penal, però de moment el Kremlin no ha recollit el guant, sinó tot el contrari.

El portaveu del president rus, Dmitri Peskov, ha afirmat aquest dimarts que Rússia no obrirà cap investigació criminal si abans no s’identifica la substància exacta que ha enverinat Navalni. Dilluns l'hospital de Berlín on està ingressat el líder opositor rus va confirmar que Navalni va ser enverinat amb alguna substància que pertany al grup d'inhibidors de la colinesterasa, però no va saber precisar de quina substància es tractava. La colinesterasa és l'enzim que regula el funcionament de l’acetilcolina, que és un neurotransmissor. En conseqüència es tractaria d'un verí que afecta el sistema motor.

"Paraules buides"

"Si s'identifica la substància i s'estableix que es tracta d'un enverinament, llavors, evidentment, això serà motiu d'una investigació, sense cap dubte. De moment hi ha moltes altres versions mèdiques que podrien ser la raó de l'estat de Navalni", ha declarat el portaveu, que fins i tot ha anat més enllà: ha afirmat que no entén "en què es basen" els representants alemanys a l'hora de "precipitar-se" i fer servir la paraula "enverinament".

Peskov també ha titllat aquest dimarts de "paraules buides" les acusacions contra el president rus, Vladímir Putin, de ser darrere del possible enverinament del seu rival. Navalni és un dels principals flagells del Kremlin: ha denunciat insistentment la corrupció en l'administració de Putin i el seu entorn. El líder opositor continua en coma a la unitat de cures intensives de l’hospital La Charité.