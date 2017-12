L'Iran surt al carrer

Milers de persones han sortit aquest dissabte pels carrers de Teheran en una marxa commemorativa de la fi de les violentíssimes protestes que el 2009 van acabar amb el moviment de l'anomenada Revolució Verda i que denunciava el frau a les eleccions que van permetre la reelecció del president, Mahmud Ahmadineyad, un islamista ultraconservador.

La convocatòria d'aquest suport al govern de Hassan Rouhani s'havien convocat fa dies però prenen més rellevància com a termòmetre del suport que rep el president després que en els últims dies s'hagin repetit manifestacions contràries a la política econòmica de l'executiu en una dotzena de ciutats de l'Iran, en el que són les manifestacions més multitudinàries des del 2009.

A més de la marxa de Teheran, també ha tingut lloc una altra a la segona ciutat més gran del país, Mashhad, on s'han vist cartells amb la imatge del gran aiatol·là, Ali Khamenei. Precisament, Mashhad va ser un dels escenaris de protestes anti-governamentals el dijous i el divendres, que van tenir com a resultat 52 detencions.

Les protestes contra el govern escenifiquen el creixent descontent amb la pujada dels preus -la inflació és al 8%- i la corrupció que sembla corcar l'equip de Rouhani, així com la preocupació de la població davant la intervenció del seu país en conflictes com Síria i l'Iraq.

