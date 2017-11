L’ONU condemna l’últim desafiament de Corea del Nord

La comunitat internacional va condemnar ahir el nou desafiament nuclear de Corea del Nord. Però el règim de Kim Jong-un continua sense escoltar i es va declarar “estat nuclear”. Per això, en una reunió d’urgència, la majoria dels membres del Consell de Seguretat de l’ONU van demanar noves sancions contra el país asiàtic en resposta a la seva última prova nuclear.

El llançament d’un míssil intercontinental dimecres a la matinada (hora local) va ser el primer de Pyongyang en dos mesos i va deixar clar que l’aturada de proves nuclears no buscava una oportunitat per al diàleg -tal com havien especulat alguns experts-. El líder nord-coreà, Kim Jong-un, va celebrar l’èxit de la prova, considerada la més potent fins el moment perquè tindria un abast de 13.000 quilòmetres. Per tant, el règim, que es va autoproclamar “estat nuclear”, tindria capacitat per atacar qualsevol indret dels Estats Units. Tot i així, aquesta última prova, o les de principis d’any, no demostren que el país hagi aconseguit dominar tots els aspectes tècnics d’aquest arsenal.

Les resolucions del màxim òrgan de les Nacions Unides prohibeixen al règim nord-coreà desenvolupar míssils i armes nuclears. Però el govern de Kim Jong-un argumenta que aquest arsenal és necessari per defensar-se davant els actes “hostils” dels Estats Units. De fet, ha ignorat la prohibició i ha continuat amb les seves proves tot i les múltiples sancions que s’han aprovat contra el seu país.

Pressió a la Xina

El president dels Estats Units, Donald Trump, va pressionar la Xina, hores abans de la reunió del Consell de Seguretat de l’ONU, perquè utilitzés noves mesures per convèncer Corea del Nord que posés fi “a la seva provocació”. Ho va fer a través d’una conversa telefònica amb el president xinès, Xi Jinping. A més, va anunciar noves sancions contra el règim nord-coreà i va tornar a insultar el líder nord-coreà. “És un cadell malalt”, va afirmar en un míting a Missouri.

El govern de la Xina, per la seva banda, havia expressat ahir la “greu preocupació” pel llançament recent d’un míssil intercontinental de Corea del Nord, però va afegir que espera que “totes les parts procedeixin amb cautela per preservar la pau i l’estabilitat a la regió”.

El gegant asiàtic, un aliat de Corea del Nord, segueix demanant negociacions diplomàtiques tot i que cada cop desconfia més de Kim Jong-un. El govern xinès ha votat els últims mesos a favor de diverses sancions contra Pyongyang.

Des del novembre de l’any passat, el màxim òrgan de les Nacions Unides ha prohibit exportacions de carbó, ferro, plom, tèxtils i mariscos del país, ha restringit empreses i ha fet una llista negra d’entitats nord-coreanes en resposta als míssils i les proves nuclears. També ha prohibit la contractació de treballadors nord-coreans i les exportacions de petroli.

El Consell de Seguretat tenia previst analitzar el progrés d’aquestes mesures però l’última prova nuclear de Pyongyang va modificar-ne l’agenda. El portaveu del secretari de les Nacions Unides va instar totes les parts a obrir un diàleg amb Corea del Nord per aconseguir una “resolució pacífica del conflicte”.

Prohibir el tràfic marítim

El departament d’Estat dels EUA es va mostrar a favor de prohibir el tràfic marítim de mercaderies amb Pyongyang. “Els Estats Units mantenen el compromís de trobar un camí pacífic a la desnuclearització i posar fi a les bel·ligerants accions de Corea del Nord”, va subratllar Rex Tillerson, cap de la diplomàcia nord-americana.