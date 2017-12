L'ONU tanca l'aixeta del petroli a Corea del Nord

"Pyongyang ha triat el camí de l'aïllament", ha defensat immediatament després del vot l'ambaixadora nord-americana a l'ONU, Nikki Haley, que ha su

bratllat que la resolució mostra que la comunitat internacional seguirà responent a les "accions agressives" de Kim amb sancions sense precedents.





L'objectiu dels càstigs , insisteixen els promotors de la mesura, és dificultar a les autoritats nord-coreanes el finançament dels seus programes armamentístics i nuclears per forçar-lo a negociar.

Per a França, la resolució busca "canviar els càlculs del règim" i enviar-li una "clara advertència" que ha d'abandonar "el perillós camí" que ha triat d'amenaçar amb una ofensiva nuclear, ha afirmat el representant francès

, François Delattre.





Aquest any, l'ONU ha endurit en diverses ocasions les sancions contra Corea del Nord com a forma de respondre a l'augment dels assajos nuclears i amb míssils per part del règim.

Els càstigs d'avui arriben en resposta a l' assaig dut a terme per Corea del Nord a finals de novembre , quan va provar el seu míssil balístic intercontinental més avançat.

Segons Pyongyang i nombrosos experts, el projectil seria capaç d'arribar a tot el territori continental dels Estats Units.