L'exfutbolista George Weah, nou president de Libèria

L'exfutbolista George Weah s'ha proclamat guanyador a les eleccions de dimarts a Libèria amb el 61,5% dels vots, enfront de l'actual vicepresident del país, Joseph Boakai, segons els resultats provisionals anunciats aquest dijous per la Comissió Electoral. Weah, que en penjar les botes va començar carrera política, substituirà Ellen Johnson-Sirleaf, la primera dona que presideix un país a l'Àfrica i que després d'una dècada deixa el poder entre els aplaudiments d'haver aconseguit la remuntada econòmica i les crítiques de nepotisme. En qualsevol cas, el relleu de Weah serà el primer des del 1944 que es faci pacíficament en aquest país, creat per acollir els esclaus alliberats dels Estats Units.

A l'octubre, Weah es va imposar a la primera volta de les eleccions per 10 punts d'avantatge a Boakai, que durant el seu mandat al costat de la presidenta Johson-Sirleaf havia estat sempre en un segon terme. La segona ronda es va ajornar per una denúncia de frau que va quedar arxivada, i finalment l'exfutbolista ha aconseguit imposar-se amb un marge encara més gran: 61,5% enfront del 38,7% del seu contrincant.

540x306 Simpatitzants de George Weah celebren la seva victòria electoral pels carrers de Libèria. / THIERRY GOUEGNON / REUTERS Simpatitzants de George Weah celebren la seva victòria electoral pels carrers de Libèria. / THIERRY GOUEGNON / REUTERS

El 2005 ja va intentar la presidència però, tot i guanyar a la primera volta a Ellen Johnson-Sirleaf, la seva popularitat com a futbolista no va ser suficient i va perdre en la segona i definitiva volta. No obstant, es va mantenir en política i va aprofitar per matricular-se en un centre d'estudis superiors dels Estats Units.

Weah, de 51 anys, va entrar per la porta gran en l'Olimp del futbol en rebre la Pilota d'Or l'any 1995, i es va convertir en el primer jugador no europeu que va rebre el màxim distintiu que reconeix un jugador de manera individual i és l'únic africà que el té. La potència i el control del joc van fer que Weah es convertís en una llegenda als camps i va triomfar a les principals lligues, com la italiana, amb el Milan i l'anglesa, amb l'Arsène, fins a la seva retirada a la lliga qatarí, el 2003.

El nou president hereta un país que intenta curar-se encara les ferides de gairebé dues dècades de guerres civils que van deixar més de 200.000 morts i centenars de milers de desplaçats. Libèria va ser un dels països més afectats pel brot del virus de l'Ebola del 2014.