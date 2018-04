L’expresident té vetat el retorn a la política

Al marge de la decisió del Suprem brasiler, Lula da Silva té oberta una altra batalla, en aquest cas en l’esfera de la justícia electoral, per intentar participar en les presidencials de l’octubre. Com que el veterà dirigent ha sigut condemnat en ferm en segona instància, recau sobre ell la condició de ficha suja [antecedents], la qual cosa li impedeix formalitzar la seva candidatura.

Lula, que estaria inhabilitat per ocupar qualsevol càrrec públic durant vuit anys, paradoxalment és víctima d’una llei impulsada durant el seu govern per barrar el pas a polítics acusats de corrupció.

Un dels integrants del Tribunal Superior Electoral, l’òrgan que haurà de decidir sobre el futur polític de Lula, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, va recordar dimecres en un acte a Lisboa la condició de no elegible de Lula. Aliè a aquesta situació, el Partit dels Treballadors (PT) ja ha presentat Lula com el precandidat de la formació. L’expresident segueix encapçalant des de fa mesos els diferents escenaris plantejats en els sondejos que s’han fet, cosa que demostra la força que la seva imatge té entre les capes baixes de la població.

Des de fa mesos, Lula recorre incansablement el Brasil amb la intenció de mobilitzar el votant tradicional d’esquerres, molt a la defensiva des de l’ impeachment contra Dilma Rousseff el 2016. La setmana passada la caravana preelectoral de Lula va ser als estats de l’extrem sud del país, Rio Grande do Sul i Santa Catarina, on va ser rebut amb moltíssima hostilitat per propietaris agrícoles. Un dels autocars de la comitiva fins i tot va rebre l’impacte de dos trets, en un incident que va aixecar una gran polseguera, principalment arran de les declaracions del governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, candidat del Partit de la Socialdemocràcia Brasilera (PSDB), que va afirmar que ara Lula “cull el que ha plantat”.