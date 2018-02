Un document desclassificat dels republicans acusa l'entorn de Clinton d'impulsar la vigilància de la campanya de Trump

El memoràndum republicà desclassificat pel president dels Estats Units, Donald Trump, aquest divendres diu que un funcionari de l'FBI va reconèixer als legisladors que el dossier compilat per l'exagent d'intel·ligència britànic Christopher Steele (vinculat a la campanya de Hillary Clinton) va ser "essencial" en la sol·licitud per posar sota vigilància l'ajudant de la campanya de Trump, Carter Page.



L'informe, que al·lega un biaix anti-Trump dins de l'FBI i al departament de Justícia, diu que cap de les sol·licituds de vigilància a Page presentades pel departament de Justícia va revelar que el Partit Demòcrata pagava el dossier.



El memoràndum cita el mateix Steele dient a un funcionari del departament de Justícia que estava "desesperat perquè Donald Trump no fos elegit i estava entusiasmat amb el fet que no fos president". El polèmic informe de quatre pàgines, que finalment aquest divendres ha sortit a la llum per decisió del mateix Trump, ha revifat la pugna entre l'FBI i l'inquilí de la Casa Blanca.