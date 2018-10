Londres crea una secretaria d’estat per prevenir els suïcidis

Coincidint amb la primera cimera mundial sobre salut mental, que va tenir lloc ahir a Londres, la primera ministra britànica, Theresa May, va anunciar la creació d’una secretaria d’estat per a la Prevenció del Suïcidi, la causa que més morts provoca entre els homes menors de 45 anys al Regne Unit, on l’any 2017 se’n van registrar 5.821.

La mesura, que recorda la del nomenament d’una secretària d’estat per combatre la solitud, que May va designar la primavera passada, arriba després de mesos de crítiques continuades pel deteriorament dels centres públics de prevenció i tractament de les malalties mentals.

Jackie Doyle-Price, la nova secretària d’estat per a la Salut Mental, les Desigualtats i la Prevenció del Suïcidi -aquest és el nom oficial del càrrec-, va difondre ahir un comunicat, poc després que Downing Street n’anunciés el nomenament, en què assegurava que treballaria per “supervisar un pla de prevenció del suïcidi” a escala nacional i per assegurar-se que es tenen en compte els punts de vista de familiars i comunitats on es pateix més aquesta xacra.

Però la pregunta és: ¿la nova secretària d’estat pot fer-hi res, realment? Un informe de finals del 2017 que recollia les experiències i avaluacions del 80% dels caps de les fundacions hospitalàries del Servei Nacional de Salut (NHS, en les sigles en anglès) especialitzades en malalties mentals indicava: “A causa de la demanda creixent amb què ens trobem, els pacients han de fer front a llargs períodes d’espera” abans de poder accedir a un tractament. Nens, persones grans i persones que passen per etapes de crisis puntuals reben, sovint, una “assistència inadequada per afectacions com ara l’ansietat, la depressió o els trastorns derivats de l’alimentació”.

El mateix ministre de sanitat britànic, Matt Hancock, va admetre ahir la manca endèmica de recursos que ha patit el sector públic d’atenció a la salut mental. A més, l’ens de l’administració que vetlla per la fiscalització de la despesa dels diners del Tresor informava, també ahir, que encara que acabin arribant al sector els 1.600 milions d’euros promesos pel govern, especialment per cobrir les necessitats dels infants, seguirà havent-hi una “gran demanda insatisfeta a causa de l’escassetat de personal, la mala informació i la manca de controls sobre les despeses en els grups clínics de l’NHS”.

Des de Sane, una de les associacions de suport per combatre el suïcidi, la directora executiva, Marjorie Wallace, assegurava ahir a la BBC que l’estat del servei públic és bastant deficient. “La primera ministra es va comprometre a fer front al problema fa dos anys i encara no ha fet res -va dir-. Tot i que aplaudim la intenció [de l’anunci de la creació d’una secretaria d’estat contra el suïcidi], és sorprenent que el Regne Unit aculli la cimera sobre salut mental quan diàriament coneixem casos de persones que no han sigut ateses per culpa de la manca d’infermers i metges especialistes”.

El Regne Unit va comptabilitzar el 2017 una taxa de suïcidi masculí de 15,5 morts per cada 100.000 habitants, la més baixa des que hi ha mostra, iniciada el 1981. Quant a les dones, la taxa de mortalitat va ser, per al mateix període, de 4,9 morts per cada 100.000 persones, dada que manté les mateixes constants observades durant els últims deu anys.