Macedònia vota en referèndum un canvi de nom

Fins a 1,8 milions d'electors estan cridats a les urnes aquest diumenge a Macedònia per decidir si aquest país balcànic continua anomenant-se Antiga República Iugoslava de Macedònia (FYROM, en les sigles en anglès), o adopta el nom de República de Macedònia del Nord, tal com el govern del país i el de Grècia van acordar el juny passat.

Aquest canvi podria obrir la porta a Skopje a entrar a la Unió Europea, ja que fins ara Grècia l'hi havia impedit. El referèndum, però, és consultiu. Això vol dir que el Parlament haurà de validar el resultat.

Des que Macedònia es va independitzar de la desapareguda Iugoslàvia, l'any 1991, Atenes considera que els macedonis intenten apropiar-se del patrimoni grec i que tenen ambicions territorials ocultes. Per a Grècia, el nom de Macedònia només pot designar una de les seves províncies septentrionals, que també s'anomena d'aquesta manera i on hi ha la ciutat de Tessalònica.

Al juny el nou primer ministre socialdemòcrata macedoni, Zoran Zaev, va firmar un acord amb el seu homòleg grec Alexis Tsipras per posar fi a la rivalitat entre els dos països. Van consensuar que el país balcànic es diria Macedònia del Nord. D'aquesta manera els dos països quedaven satisfets. El país balcànic perdria el nom d'Antiga República Iugoslava, que tan poc agrada als macedonis, i es diferenciaria de la regió grega de Macedònia especificant que és la Macedònia "del nord".

Ara el principal repte és que els electors vagin a votar. Hi ha un alt risc que hi hagi una baixa participació al referèndum, ja que les últimes enquestes indicaven que només el 46% els votants acudirien a les urnes. El resultat de la consulta serà vàlid si té el suport del 50% més un dels votants registrats al cens electoral.