Macron, des de Beirut: "Ara la prioritat és ajudar, però el Líban necessita reformes per no enfonsar-se"

El president de França, Emmanuel Macron , ha promès aquest dijous en la seva arribada al Líban ajuda logística, mèdica i de recerca després de les devastadores explosions de dimarts al port de Beirut, que ja s'han cobrat més d'un centenar de vides i han deixat més de 5.000 ferits. El líder francès ha visitat la zona zero, on es van produir les virulentes explosions, acompanyat del seu homòleg libanès, Michel Aoun. Una multitud arremolinada al voltant de Macron ha aprofitat la seva visita per cridar consignes en francès demanant la sortida de tots els polítics libanesos i qualificant de "terrorista" Aoun. Abans el president del Líban havia rebut Macron a l'aeroport, on el líder francès havia afirmat les primeres paraules: "El meu missatge és un missatge de germanor, amor i amistat de França al Líban, i busquem assegurar l'ajuda internacional per al poble libanès".

300.000 persones es queden sense casa a Beirut a causa de les explosions

Macron, que ha mantingut una breu reunió amb el seu homòleg abans d'anar cap al port de la capital, ha assegurat que en els pròxims dies coordinaran l'assistència "logística" i ha anunciat l'enviament d'un nou avió "amb un equip de recerca". "Sabem que la crisi al Líban és gran i és política i ètica, sobretot, i la seva víctima és el poble libanès. Em reuniré amb la societat civil i la prioritat és fer costat al poble libanès sense condicions", ha assegurat Macron . Les autoritats de la Governació de Beirut han informat que els danys podrien ser d'entre 3.000 i 5.000 milions de dòlars (entre 2.500 i 4.300 milions d'euros) i que encara hi ha al voltant d'un centenar de desapareguts.



"Ara la prioritat és l'ajuda, el suport incondicional a la població del Líban. Però hi ha reformes indispensables en certs sectors del país que França exigeix des de fa mesos i anys", ha valorat Macron en unes declaracions recollides per l'agència AFP. "Si no es fan aquestes reformes, el Líban –exprotectorat francès– continuarà enfonsant-se", ha conclòs respecte a un país que al març es va declarar en fallida i on gran part de la població desconfia de l'elit política, assenyalada per la negligència de retenir les gairebé 3.000 tones de nitrat d'amoni al port que van esclatar dimarts. Macron, en concret, s'ha referit a reformes en el sector energètic –amb un sistema deficitari, els talls de llum són constants en tot el país–, la propietat pública i la lluita contra la corrupció.

La Unió Europea mobilitza 33 milions d'euros

La Comissió Europea (CE) ha coordinat el desplegament urgent de 100 bombers especialitzats, vehicles i gossos ensinistrats a Beirut, i alguns estats membres han començat a enviar ajuda, així com també ho han fet altres països de la regió. Brussel·les està mobilitzant 33 milions d'euros com a ajuda de primera necessitat, segons ha anunciat aquest dijous la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, després de conversar telefònicament amb el primer ministre del Líban, Hassan Diab.

Els 33 milions d'euros serviran per fer front a les primeres necessitats d'emergència, assistència mèdica i equips i la protecció de la infraestructura crítica. La Comissió estudiarà donar més suport en funció de l'evolució de les necessitats humanitàries, ha indicat l'organisme en un comunicat.