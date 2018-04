Macron fa una crida a la unitat de la UE i adverteix "d'una mena de guerra civil europea"

Sis mesos després del seu discurs europeista a la Sorbona en què va posar sobre la taula propostes ambicioses per revifar el projecte europeu, Emmanuel Macron ha optat aquest dimarts per un discurs emotiu i ha apel·lat als valors europeus i a la idea d'una Europa on la democràcia és el primer manament: "La nostra identitat és la democràcia", ha dit. El president de França, en un discurs al Parlament Europeu, ha reivindicat unitat davant el context difícil que viu la Unió Europea (UE), amb l'auge de l'extrema dreta i de l'euroescepticisme.

Macron ha fet una crida a superar les divisions entre estats membres per fer avançar la UE i salvaguardar el projecte europeu. "Una mena de guerra civil europea reapareix, i les nostres diferències, i de vegades els egoismes nacionals, semblen més importants que el que ens uneix davant la resta del món", ha advertit el president de França en un discurs solemne al Parlament Europeu.

Macron ha reclamat unitat i ha demanat que no s'oblidi la història d'Europa, marcada per les divisions i les guerres. "No vull pertànyer a una generació de somnàmbuls. No vull pertànyer a una generació que hagi oblidat el seu passat", ha assegurat. El cap del govern francès ha defensat que, davant l'autoritarisme, "la resposta no és la democràcia autoritària, sinó l'autoritat de la democràcia", i ha advertit els eurodiputats que el pitjor error seria "abandonar el nostre model i identitat" basat en la "democràcia liberal".

Advertència dels populars

Des de les files del Partit Popular Europeu —principal grup de l'Eurocambra i grup al qual pertany l'ultraconservador primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán—, el seu líder, Manfred Weber, ha llançat una advertència a Emmanuel Macron després del seu discurs: "No és bo separar entre europeus bons i europeus dolents", ha subratllat.

A diferència del discurs a la Sorbona, avui Emmanuel Macron ha passat de puntetes per les seves propostes per reforçar la UE, i especialment la zona euro. Ha recordat, això sí, la importància de posar en marxa una taxa digital "per tenir recursos propis" i ha subratllat que cal reformar la política d'immigració. Macron no renuncia a les seves propostes, però ha preferit posar l'accent en la necessitat de lluitar contra la divisió europea davant les reticències que les seves idees desperten entre alguns estats membres.

Intervenció militar a Síria

El president de França també ha defensat amb vehemència —fins i tot ha apujat excessivament el to— la intervenció militar que el seu país, conjuntament amb els Estats Units i el Regne Unit, va fer la matinada de dissabte a Síria, contra les armes químiques del règim de Baixar al-Assad. Davant les crítiques d'alguns eurodiputats, Macron s'ha encès: "Els mateixos que s'indignen contra les imatges de nens i dones morts ens diuen que ens quedem asseguts. No!, no!", ha exclamat visiblement indignat.