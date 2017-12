Macron adverteix: “Estem perdent la batalla pel clima”

El Banc Mundial es compromet a deixar de finançar projectes de petroli i gas a partir del 2019. A més, un total de 225 fons d’inversió que gestionen actius per uns 26,3 bilions de dòlars (22,3 bilions d’euros) es comprometen a pressionar 100 de les companyies més contaminants del món perquè redueixin les seves emissions i avancin cap a la transició energètica. Aquests són alguns dels anuncis que es van fer ahir durant la One Planet Summit, una cimera convocada pel govern francès d’Emmanuel Macron per celebrar el segon aniversari de l’Acord de París, que el 12 de desembre del 2015 va conjurar tota l’ONU per mantenir l’escalfament global per sota dels 2 ºC i fins i tot dels 1,5 ºC.

París es tornava a erigir ahir en capital mundial de la lluita contra el canvi climàtic. El nou president francès va voler recuperar l’empenta perduda l’estiu passat amb la sortida dels Estats Units de l’acord pel clima i va convocar una cimera público-privada per avançar cap a la fi dels combustibles fòssils. Amb una espectacular posada en escena, acompanyat de famosos filantrops nord-americans com Bill Gates i Michael Bloomberg i líders d’una cinquantena de països, Macron va advertir que Donald Trump hauria d’acabar tornant a la lluita pel clima i va rebutjar la idea de renegociar l’Acord de París per adaptar-lo a les exigències del nou president nord-americà.

“Estem perdent la batalla contra el canvi climàtic. No ens estem movent prou ràpid. Tots hem d’actuar”, va urgir Macron, i va recordar l’informe de l’ONU que aquest mateix novembre advertia que les emissions de CO 2 han crescut per primer cop el 2016 després d’uns anys d’estancament.

“L’ambient a la cimera és molt positiu i això estimula, però la iniciativa francesa no es quedarà en una sola cimera, se’n convocaran més i s’enceta un procés per accelerar” el compliment de l’Acord de París”, assegura a l’ARA Teresa Ribera, ex secretària d’estat de Canvi Climàtic i actual directora del think tank francès IDDRI.

Macron va urgir els líders mundials a acudir a la cimera amb anuncis concrets per avançar en el compliment de París, però la majoria de compromisos anunciats ahir van venir del sector privat. Entre les poques excepcions, els 9.000 milions anunciats per la UE en ajudes als països de l’Àfrica per a projectes de ciutats, energia i agricultura.

L’asseguradora AXA, per exemple, va anunciar una inversió de 12.000 milions d’euros en energia verda per al 2020. Un compromís que se suma als 225 fons d’inversió que asseguren que pressionaran companyies com ExxonMobil, Gazprom, Gas Natural i la francesa Total perquè avancin cap a la transició energètica. Això sí, la desinversió serà, diuen, l’últim recurs d’aquesta pressió. A més, unes 20 empreses, entre elles Unilever i Iberdrola, per exemple, es van sumar a l’aliança de nacions (en què hi ha països com França, Alemanya i Regne Unit) que s’han compromès a eliminar progressivament el carbó fins al 2030 en els països rics i fins al 2050 en els pobres.

Però l’anunci més celebrat va ser el del Banc Mundial. “Com una de les institucions financeres més poderoses del món, el Banc Mundial ha enviat un vot de no confiança en el futur de la indústria de combustibles fòssils”, va dir Gyorgy Dallos, de Greenpeace International. “El moviment del Banc Mundial demostra un lideratge climàtic real, i pot ajudar a impulsar un gir més ampli lluny de les desenes de milers de milions que els governs del G-20 i els bancs de desenvolupament llancen encara cada any en els combustibles fòssils”, va denunciar Alex Doukas, de l’ONG Oil Change International. La xarxa d’ONGs pel clima Climate Action Network, de fet, va advertir que, tot i destacables, els anuncis fets ahir en la cimera “no són encara suficients per complir amb l’Acord de París”.