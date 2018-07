Macron es posa de perfil

Emmanuel Macron calla mentre l’escàndol del seu guardaespatlles de confiança creix, amb la detenció ahir de tres alts càrrecs de la policia acusats d’haver robat les imatges de les càmeres de seguretat en què es veia Alexandre Benalla colpejant dos manifestants en la marxa del Primer de Maig a París. L’oposició no ha trigat a veure en aquest cas una oportunitat per obrir una crisi a l’Elisi i atacar un Macron en hores baixes de popularitat interna que ha deixat descol·locat els seus en no fer res per desactivar el cas.

Amb un Macron en silenci davant de les evidències de l’abús de Benalla, un home pròxim a ell fins i tot abans d’arribar a la presidència, són els seus ministres els que intenten donar la cara, encara que molts apareixen davant dels mitjans sense saber ben bé què dir, en un intent de guanyar temps mentre avancen les investigacions obertes en els àmbits executiu, legislatiu i judicial.

De moment, l’Elisi ha obert un expedient per acomiadar Benalla, forçat per noves proves i després que es comprovés que continuava al costat del president malgrat que s’havia informat que havia sigut primer retirat durant dues setmanes de les seves funcions de cap de seguretat i, mes tard, suspès. Dilluns arrencarà la comissió parlamentària, en paral·lel a la investigació que ja té oberta la fiscalia i que, de moment ja ha donat com a resultat la detenció de cinc persones.

La fiscalia ha demanat aquest diumenge la posada en llibertat amb mesures cautelars per a Benalla, després de demanar l'obertura d'una investigació judicial per saber si tant el guardaespatlles com Vincent Crase, responsable de la seguretat del partit de Macron, que acompanyava el guardaespatlles a la manifestació del maig, han comès actes delictius Tots dos han preferit guardar silenci i no han respost les preguntes dels investigadors, segons ha informat l’emissora France Info. El cas ha sorgit amb la publicació d'un vídeo enregistrat per manifestants en què es veu Benalla amb un cas d'anti-disturbis i un distintiu policial, que pel seu càrrec no estaria autoritzat a dur-los.

Dissabte la policia va escorcollar el domicili de Benalla als afores de París i ha frustrat els plans del guardaespatlles, que ahir tenia previst contraure matrimoni. La cerimònia queda per ara sense data i l’opositor Jean-Luc Mélenchon confia que el cas es converteixi en un escàndol com el Watergate, que als 70 va fer dimitir un Nixon que es creia per sobre del bé i del mal.