Sánchez manté el seu 'no' a l'acord del Brexit

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquesta nit de dimecres que el seu 'no' a l'acord del Brexit tal com està redactat ara es manté, i que si no es modifica el text per garantir que el futur de Gibraltar "s'ha de negociar entre el Regne Unit i Espanya" -i no entre el Regne Unit i la UE, com diu ara l'acord- Espanya "exercirà el seu dret a veto" aquest diumenge en la cimera de la UE.

"Ens sentim contrariats", va dir el president espanyol, en al·lusió a la introducció d'un article en l'acord final entre Londres i Brussel·les, l'article 184, que és ambigu respecte a la participació d'Espanya en el futur de Gibraltar. "Això no és acceptable per al govern d'Espanya, no és acceptable ni en l'acord ni en la declaració política" annexa, ha remarcat des de Valladolid, on presidia una cimera hispano-lusa amb el seu homòleg portugués, Antonio Costa.

"Hem demanat a les institucions europees i al Regne Unit que siguin conscients que aquest és un punt essencial per a un govern europeista com és Espanya i que si això no es resol abans de diumenge Espanya haurà de votar que 'no' i exercir la seva capacitat de veto perquè afecta a l'essència del nostre país", ha recalcat Sánchez en roda de premsa, per acabar dient que defensarà "els interessos espanyols fins al final".

Sánchez va posar com a exemple de la seva bona voluntat i "actitud constructiva" el "preacord" que ha tancat ja amb el Regne Unit per a quatre memoràndums i un tractat fiscal que s'aplicaran a Gibraltar durant el període transitori del Brexit, que encara no està clar quan s'acabarà, perquè és un dels punts en l'aire en la negociació entre Londres i Brussel·les.

Un preacord que s'havia publicitat poques hores abans però que ja des de fonts de Moncloa s'advertia que "és independent de l'acord transitori de retirada del Regne Unit de la UE i la declaració política sobre la futura relació amb Brussel·les", als que Madrid continuava oposant-se.

El 'no' d'Espanya encara amenaça el pacte pel Brexit a compte de Gibraltar, mentre que la 'premier' del Regne Unit, Theresa May, advertia aquest dimecres mateix que no cediria a les pressions d'Espanya. Els problemes, tal com el ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, va alertar dilluns, estan relacionats amb el suposat dret a veto que Espanya tindria en la negociació futura entre el Regne Unit i la UE pel que fa a Gibraltar. Aquest dret, sempre segons les denúncies de Borrell, hauria desaparegut de l'esborrany d'acord que s'hauria d'aprovar diumenge a la cimera comunitària.