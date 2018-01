El Marroc demana més proves a Helena Maleno per evitar la presó per ajudar els immigrants

260x366 Helena Maleno Garzón, en una fotografia d’arxiu. / ANTONI COSTA / UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS Helena Maleno Garzón, en una fotografia d’arxiu. / ANTONI COSTA / UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

L'activista andalusa Helena Maleno ha afrontat aquest dimecres dues hores d'esgotador interrogatori en un jutjat de Tànger, acusada d'un delicte de "tràfic de persones" per haver ajudat immigrants que intentaven creuar en pastera l'estret. El jutge marroquí que porta el cas ha demanat Maleno que presenti més documentació i torni a declarar el proper 31 de gener.

L'activista, que viu al Marroc i treballa amb l'ONG Caminando Fronteres, té una causa oberta al Marroc arran d'un informe de la policia espanyola que l'acusa de "tràfic de persones" per haver fet trucades a Salvament Marítim alertant de la presència de pasteres al mar. Una acusació que li podria comportar fins i tot la cadena perpètua en una presó marroquina.

"El jutge s'ha sorprès molt perquè hem presentat documentació provant que el cas està arxivat a Espanya, però necessita que la documentació se li remeti de forma oficial des de l'estat espanyol", ha explicat a l'ARA l'advocada Gemma Fernández, de l'equip que porta la defensa de Maleno.

Ya he salido de los juzgados. He declarado con plenas garantías, el juez ha reconocido mi trabajo como "labor humanitaria" y afirmado que la acusación viene plenamente por parte de la #UCRIF de la Policía española. pic.twitter.com/e1TCQbCLR9 — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) 10 de gener de 2018

Entre altres coses, els advocats han presentat al jutge l'informe de la Fiscalia de l'Audiència Nacional espanyola que arxiva la causa perquè no veu cap activitat delictiva en la feina de Maleno d'ajuda als immigrants. La investigació sobre l'activista va ser impulsada el 2012 per la Unitat contra les Xarxes d'Immigració i Falsedat Documental (UCRIF) de la Policia Nacional espanyola, que va demanar a la policia marroquina que la investigués.

La policia marroquina va demanar un permís judicial per poder intervenir el telèfon de l'activista i va estar escoltant totes les seves trucades durant dos anys, però el 2015 va concloure sense haver trobat cap indici de delicte. Abans de tancar el cas, però, es va demanar a la policia espanyola si tenia alguna informació al respecte i la UCRIF va remetre al jutge marroquí un informe on s'acusa Maleno de ser una peça fonamental en el tràfic de persones a través de l'estret.

"El dossier elaborat per la UCRIF diu coses que no s'ajusten a la veritat, li imputa a Maleno trucades que ella no va fer mai i li imputen també trucades que no va fer ella a salvament Marítim sinó que li van fer a ella des de Salvament Marítim per demanar-li ajuda amb pasteres francòfones", assegura l'advocada de l'activista.

Entre les trucades que se li imputen, sense fonament real segons els seus advocats, està la que va alertar d'una pastera que va naufragar el 2012 al mar d'Alboran i on van morir diversos immigrants. L'UCRIF al·lega aquestes morts com un agreujant al delicte de tràfic de persones que pot comportar penes de fins a la cadena perpètua.

Soy Helena Maleno, defensora de Derechos Humanos, y mañana pretenden juzgarme por mi labor por y para las personas migrantes. Defender sus derechos no es un delito. #DefendiendoAMaleno pic.twitter.com/5Awq3w77JY — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) 4 de desembre de 2017

Des que es va iniciar el procés judicial, Maleno ha rebut la solidaritat de col·lectius d'immigrants, ONG i societat civil, que han encetat una campanya amb el hashtag #DefendiendoaMaleno i han recollit el suport de més de 200 personalitats espanyoles, com els actors Pilar Bardem, Javier Bardem i Eduardo Noriega,el director de cinema Fernándo León de Aranoa, el periodista Carles Francino o el cantant Miguel Ríos, entre molts d'altres.

Com a part de la campanya de suport, representants de la Coordinadora Espanyola d'ONG, de l'Església Catòlica i del Consell de l'Advocacia d'Espanya s'han desplaçat a Tànger i es van entrevistar ahir amb el cònsol espanyol al país per demanar-li que intercedeixi en favor de Maleno.

"Ens consta que des del ministeri d'Exteriors s'està fent ja el possible per arxivar la causa al Marroc, dins de la seva missió de defensa de qualsevol ciutadà espanyol a l'exterior", però "el món de la diplomàcia és particular" i "cal veure quin és el mecanisme" perquè des de l'estat espanyol s'aporti al jutge marroquí la documentació oficial que sol·licita, va explicar a aquest diari el director d'Oxfam Intermón a Catalunya, Francesc Mateu, que va participar en aquesta reunió amb el cònsol com a representant de la Coordinadora Espanyola d'ONG. "Se la jutja per fer la seva feina d'ajuda als immigrants", denuncia Mateu, "és com si a Messi l'acusen de jugar al futbol".

De fet, en una entrevista publicada a Granada Acoge, el cap de Salvament Marítim d'Almeria, Miguel Zea, lloa la tasca Helena Maleno com una de les persones que més vides ha salvat al Mediterrani. "Quasi sempre ens avisen [de la presència de pasteres] ONG com Caminando Fronteras, concretament Helena Maleno. No exagero si dic que possiblement és la persona que més vides ha salvat a l'estret. És una persona providencial per a nosaltres", va dir Zea. Contactats per aquest diari, el departament de Salvament Marítim no va voler fer comentaris sobre el cas de Maleno.