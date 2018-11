Theresa May diu al Parlament de Westminster que Espanya no ha aconseguit el que volia sobre Gibraltar

Gibraltar continua donant arguments patriòtics a Theresa May de la mateixa manera que també en dona per a Pedro Sánchez. La primera ministra britànica ha recordat aquest dilluns a la tarda, en la intervenció que està duent a terme al Parlament i amb la qual ha començat la campanya de disset dies per vendre el seu acord amb la Unió Europea (UE): "Hem assegurat que la colònia està coberta pel tractat de retirada [de la UE]". I s'ha referit a un dels aspectes més polèmics de les futures negociacions comercials entre el bloc i Londres: "Pel que fa al futur, el govern negociarà per tota la família britànica, incloent-hi Gibraltar".

Theresa May ha llegit, fil per randa, un fragment del comunicat que dissabte passat va emetre el ministre principal del territori, Fabián Picardo, i en què, explícitament, comparava el president del govern espanyol amb Franco. No ha estat, però, aquest fragment, sinó el que fa referència a les suposades garanties obtingues per Espanya que es respectarà la veu de Madrid quan es tracti d'afers relacions amb la colònia. La citació era la següent: "Cada aspecte de la resposta del Regne Unit ha sigut acordat amb el govern de Gibraltar. Hem treballat perfectament junts en això com ho hem fet junts en altres aspectes al llarg d'aquests dos anys de negociació. El més important és que el tractat de retirada no ha sigut modificat. Això és el que volia el govern d'Espanya, i que repetidament buscava, però que no han aconseguit. El Regne Unit no ens ha decebut".

La primera ministra ha reiterat que Londres sempre donarà suport al poble de Gibraltar. "Estem orgullosos que Gibraltar sigui britànic, i la nostra posició sobre la sobirania no ha canviat i no canviarà". Però el laborista Jeremy Corbyn, líder de l'oposició, li ha preguntat: "¿No és el cas que Espanya ara té un paper sobre Gibraltar i es beneficia de qualsevol futura relació?" Paradoxalment, com ha passat a Espanya, la polèmica sobre el Penyal ha servit perquè govern i oposició es tirin els plats pel cap.

D'altra banda, al llarg dels dotze minuts que ha durat la primera de les seves intervencions, May ha reiterat les mateixes idees que fa deu dies que proclama. El pacte aconseguit es l'única cosa que hi ha, no és possible modificar-lo i honora el resultat del referèndum perquè, en paraules de May, "ens torna el control sobre les nostres fronteres, les nostres lleis i els nostres diners".

S'espera que la sessió s'allargui un mínim de dues hores i mitja més.